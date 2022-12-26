VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakanı Kurum'dan Ayder Yaylası açıklaması: Güzelliğini bozan yapıları kaldırıyoruz
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkan Al Şeyh'i kabul etti
Hudut kartalları 2'si terörist 7 kişiyi yakaladı
Gönüllü yardım ordusu büyüyor
MEB, 2022 yılı hedeflerini gerçekleştirdi
Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Depo Sahası hizmete girdi
26 Aralık 2022 Pazartesi 13:30:00 - Güncelleme:26 Aralık 2022 Pazartesi 13:30:00

Paris'te terör örgütü PKK destekçilerinin olaylı gösterisi esnafı mağdur etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkentte cuma ve cumartesi düzenlenen gösterilerde PKK sempatizanlarının, güzergahları üzerindeki işletmelere zarar vermesi nedeniyle esnaf büyük maddi kayıp yaşadı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 23 Aralık'ta 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı sonrası hedef alındıkları iddiasıyla gösteri düzenleyen terör örgütü PKK destekçilerinin ayrım göstermeksizin sağa sola saldırması, güzergahları üzerindeki araç ve dükkanlara zarar vermesi civardaki esnaf ve sakinleri mağdur etti.

Bölge sakinleri ve esnaf, olayların şokunu atlatamadıklarını ve maddi kayıplarının fazla olduğunu ifade etti.

İsmini vermek istemeyen Parisli bir kadın bölge sakini, Noel arifesinde başkentin sokaklarında böylesi şiddet ve vandalizme şahit olmanın kendilerini çok üzdüğünü söyledi.

Yakındaki bir esnaf da PKK sempatizanlarının dükkanının yakınındaki araçları yakmaları nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda kaldığını belirterek yaşananlar için "Paris'in imajına zarar veriyor." ifadesini kullandı.

Esnaf, o günkü cirolarının şiddet olayları nedeniyle oldukça düşük geldiğini aktardı.

ESNAF, İŞLETMESİNİ GÜNLERCE KAPALI TUTMAK ZORUNDA KALABİLİR

Bir işletmeci, güzergahtaki tiyatro gösterilerinin iptal edilmesi, kafelerin kapalı kalması nedeniyle "büyük bedel ödediklerini" kaydederken diğer bir işletme sahibi de cumartesi düzenlenen gösteri nedeniyle iş yerini erken kapatmak zorunda kaldığını ve o günkü cirosunun 20 bin avrodan 3 bin avroya düştüğünü ifade etti.

Bir diğer bölge sakini de caddenin ve tahrip edilen yerlerin temizlenip tamir edilecek olması nedeniyle günlerce işletmesini kapatmak zorunda kalacak esnaflar olacağını söyledi.

PKK DESTEKÇİLERİNİN OLAYLI GÖSTERİSİNDE 31 POLİS YARALANMIŞTI

Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, terör örgütü PKK destekçilerinin Paris'te yol açtığı şiddet olaylarında 31 polisinin yaralandığını açıklamıştı.

Paris'in 10. Bölgesindeki Enghien Caddesi'nde 69 yaşındaki Fransız vatandaşı olduğu belirtilen bir kişinin 23 Aralık'ta etraftakilere silahla ateş açtığı saldırıda 3 kişi ölmüş, biri ağır 3 kişi yaralanmıştı.

Fransız basınında adı "William M." olarak geçen şüphelinin olay yerinde gözaltına alınmıştı. Şüphelinin Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli olduğu belirtilmişti.

Saldırganın 2016 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, Aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı, bu nedenle hapse atıldığı ve buradan bu ay çıktığı açıklanmıştı.

Etiketler : fransa paris pkk saldırı esnaf zarar
Anne acısı

Anne acısı
‘Balkan Ninnisi'ne duygusal veda

‘Balkan Ninnisi'ne duygusal veda
Dizi sonrası tatil planı

Dizi sonrası tatil planı
'Kutsal Damacana 4' 25 Ocak'ta sinemada

'Kutsal Damacana 4' 25 Ocak'ta sinemada
'Gizli Saklı' başladı fikir ayrılığı bitirdi

'Gizli Saklı' başladı fikir ayrılığı bitirdi
2023'e Paris'te 'merhaba'

2023'e Paris'te 'merhaba'
25'inci yıl kutlaması

25'inci yıl kutlaması
Ankara'nın güzeli

Ankara'nın güzeli
Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman... Survivor'a üç güzel

Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman... Survivor'a üç güzel

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX