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21 Ocak 2023 Cumartesi 22:36:00 - Güncelleme:21 Ocak 2023 Cumartesi 22:36:00

Paris'te gençler hükümetin emeklilik reformuna karşı yürüdü

Kaynak: AA

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Fransa'nın başkenti Paris'te gençlik örgütü üyeleri, hükümetin emeklilik reformuna karşı gösteri düzenledi.

Yaklaşık 10 gençlik örgütünün çağrısıyla Paris'te gösteri düzenlendi.

Fransız hükümetinin emeklilik yaşını 64'e çıkarmayı hedefleyen reformuna karşı Bastille Meydanı'nda başlayan gösteri, Nation Meydanı'nda son buldu.

Aşırı sol parti Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) desteklediği gösteride, 2022 LFI cumhurbaşkanı adayı olan Jean-Luc Melenchon da katıldı.

"64 yaşında emekliliğe hayır", "Metro, iş, tabut", "60 yaşından sonra çalışmak öldürür" pankartları taşıyan göstericiler, "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron istemese de işçilerin onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız", "Hep birlikte genel grev!" sloganları attı.

Göstericiler arasında sarı yelekliler de vardı.

Yüzü maskeli göstericilerin hedef aldığı bir bankanın bankamatikleri ve camı zarar görürken, çöp bidonları ateşe verildi.

Gösterinin özellikle sonunda gergin anlar yaşanırken, güvenlik güçlerine cam şişe fırlatıldı.

Organizatörlere göre protestoya 150 bin kişi katıldı.

Olivia Dufourt, emeklilik reformunu protesto ettiklerini, emekliliğe ayrılmaya yakın kişilerin bu reformla daha fazla bekleyeceğini anlattı.

Dufourt, "Ben emekliye ayrılana kadar 10 reforma daha zaman var." diyerek, reformun işsizlik üzerindeki olumsuz etkilerine değindi.

Fransız basının adli kaynaklara dayandırdığı verilere göre gösteriye 12 bin kişi katıldı ve 6 kişi gözaltına alındı.

EMEKLİLİK REFORMU

Başbakan Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun içeriğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını bildiren Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.

REFORMA KARŞI 19 OCAK'TA 1 MİLYONDAN FAZLA FRANSIZ SOKAĞA İNDİ

Ülkedeki çok sayıda sendikanın çağrısıyla 19 Ocak'ta emeklilik reformuna karşı ülke denelinde 200'den fazla noktada düzenlenen gösterilere resmi verilere göre 1,12 milyon, organizatörlere göre ise 2 milyondan fazla kişi katılmıştı.

EMEKLİLİK REFORMU KARŞITLARI 31 OCAK'TA TEKRAR SOKAĞA İNECEK

19 Ocak'taki gösterileri özellikle farklı sol akım partiler desteklerken, ülkenin en önemli 8 sendikası Fransızları 31 Ocak'ta tekrar sokağa inmeye çağırmıştı.

Etiketler : Emeklilik yaşı Fransız hükümeti Paris
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