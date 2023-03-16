VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Beyaz afet bölgesinde
Anne kız baş başa
'Güldür Güldür'ün Mehtap'ı evlendi
Türk musikisinin makamları AKM'de
Mesut ziyaret
Togg T10X, fiyatı ve menziliyle rakiplerini geride bıraktı
Bakan Yanık, Glikoz Ölçüm Cihazı Yardımı'nın kapsamının genişletildiğini açıkladı
THY'nin Köln seferleri Almanya'daki grev nedeniyle iptal edildi
"Özbekistan halkı 'Türkiye seninleyiz' diyerek Türk kardeşlerinin yardımına koştu"
Yargıda yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi Adalet Komisyonunda kabul edildi
Paris sokaklarında çöp yığınları gündelik hayatın bir parçası haline geldi
Bakan Akar'dan Antakya'daki çadır kentte inceleme
Avrupa Merkez Bankası, üç temel politika faizini 50 baz puan artırdı
Yargı konusunda önerdiği tasarıyla "iç bölünmeyi engellemek" istediğini açıkladı
"Bolu'daki depremin Marmara'daki fayı tetiklemesi mümkün değil"
"İkinci 25 bin istihdam paketini de açacağız"
Pentagon, Rus savaş uçağının İHA tacizine ait olduğu ileri sürülen görüntü yayımladı
"Türk dünyası, Türk devletleri, kilit bir rol oynayacaktır"
"Sel felaketinde 258 araç, 252 konut ve 43 iş yerinin hasar tespit çalışmaları yapıldı"
MHP'nin cumhurbaşkanı adayı Erdoğan!
TDT Olağanüstü Zirvesi Bildirisinde Türkiye ile dayanışma vurgusu
İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 284 kişi tutuklandı
Merkez Bankası rezervleri 120 milyar dolar oldu
16 Mart 2023 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:16 Mart 2023 Perşembe 17:00:00

Paris sokaklarında çöp yığınları gündelik hayatın bir parçası haline geldi

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransa'nın başkenti Paris'te temizlik işçilerinin grevi nedeniyle sokaklarda oluşan çöp yığınları, gündelik hayatın bir parçası haline geldi.

Fransız hükümetinin emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformuna karşı Paris'te temizlik işçilerinin grev ve gösterileri günlerdir devam ediyor.

Başkentin sokak ve kaldırımlarında 7 bin tondan fazla çöp yığıldı. Paris'in turistik bölgelerinden Gare de Saint-Lazare'de çöp yığınlarının arasından geçenler, yayılan koku sebebiyle maskelerle dolaşmaya başladı.

Diğer yandan kaldırımlarda da yığılan çöpler nedeniyle vatandaşlar, kimi zaman araç yolunu kaldırım gibi kullanmak zorunda kalıyor.

Paris'in 6. bölgesinde ise kaldırımların üzerinde yaklaşık her 5 metrede bir çöp yığını göze çarpıyor.

TEMİZLİK İŞÇİLERİ, TARTIŞMALI EMEKLİLİK REFORMUNA KARŞI

Hükümetin emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı hedeflediği ve ülke genelinde ocak ayından bu yana 8 kez kitlesel greve neden olan reforma karşı Paris'te temizlik işçileri, bu ay başında greve gitti.

Temizlik işçileri, mesleklerinin "ağır olduğunu" ve reform geçtiği takdirde birçoğunun planlanan emeklilik yaşına varmadan hayatını kaybetmiş olacağını dillendiriyor.

Hükümet ise Paris sokaklarında oluşan çöp yığınlarından belediyeyi sorumlu tutuyor.

Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, kentte oluşan binlerce ton çöp yığınına atıfta bulunarak, "Aydınlığın şehri (Paris) çöp dağları altında can çekişiyor." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de müdahale etmesi konusunda belediyeyi uyardı ve aksi takdirde devreye gireceğini açıkladı.

Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, Darmanin'in talebiyle Paris Belediyesine ihtarname gönderdi.

Belediye Başkanı Anne Hidalgo ise temizlik işçilerinin ilave iki yıl daha çalışmayı istememe haklarının olduğunu savundu ve Bakan Darmanin'in talebini yerine getirmeyeceklerini ifade etti.

Etiketler : fransa paris çöp

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX