VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan ve Aliyev, Azerbaycan Nahçıvan'da Askeri Kompleksi'nin açılışına katıldı
Türkiye'nin gönderdiği 3 askeri araç Karadağ'a ulaştı
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
Yasa dışı su ürünleri avcılığına 81 ilde eş zamanlı denetim başlatıldı
İngiliz ekonomisindeki büyüme kaybı, hane halkı yıllık gelirlerinden bin 400 sterlin eksiltti
TCDD'den "Marmaray'da çekilen reklam filmi" hakkında açıklama
25 Eylül 2023 Pazartesi 14:38:00 - Güncelleme:25 Eylül 2023 Pazartesi 14:38:00

Paris Olimpiyat Oyunları'nda Fransız sporcular için başörtüsü yasağı

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransa'da 2024'te düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'nda Fransız sporcuların başörtüsü takması yasaklandı.

Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, söz konusu yasağı konuk olduğu France 3 kanalında duyurdu.

Oudea-Castera, başkent Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos 2024'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılan Fransız ekiplerindeki sporcuların başörtüsü takamayacağını bildirdi.

Fransız Bakan, sporda katı bir "laiklik rejiminin" uygulanmasından yana olduklarını söyledi.

FRANSIZ SPORCULAR, FFF'NİN MAÇLARINDA DA BAŞÖRTÜSÜ TAKAMIYOR

"Les Hijabeuses" (Başörtülüler) olarak bilinen futbolculardan oluşan topluluk, Fransa Futbol Federasyonunun (FFF) 2016'dan bu yana başörtüsüne izin vermemesi nedeniyle bu yasağın iptali için Danıştaya başvuruda bulunmuştu.

FFF'nin iç tüzüğündeki ilk madde, futbolcuların dini aidiyetlerini gösteren kıyafet veya simgeleri maçlarda taşımasını yasaklıyor.

Danıştay, 29 Haziran'da, kadın futbolcuların FFF'nin maçlarında başörtüsü takma yasağını onaylamıştı.

Etiketler : paris olimpiyat oyunları fransız sporcu başörtüsü
Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım

Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım
Kıyafet değil ses önemli

Kıyafet değil ses önemli
Baba oğul aynı filmde!

Baba oğul aynı filmde!
Ebru'ya Nasip Değilmiş!

Ebru'ya Nasip Değilmiş!
Zerrin Özer efsanesi özlenmiş

Zerrin Özer efsanesi özlenmiş
Güzel yürek İbrahim!

Güzel yürek İbrahim!
Eşimle yazışarak tartışırım

Eşimle yazışarak tartışırım
Tamer Karadağlı'ya övgü yağdırdı

Tamer Karadağlı'ya övgü yağdırdı
Tiyatro yapmak istiyor

Tiyatro yapmak istiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX