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15 Nisan 2024 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:15 Nisan 2024 Pazartesi 07:30:00

Papua Yeni Gine'de 6,5 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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Papua Yeni Gine'nin Yeni Britanya Adası'nda 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Yeni Britanya Adası'ndaki Kimbe kentinin yaklaşık 110 kilometre güneydoğusu olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 49 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.

Ülkede 23 Mart'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiketler : papua yeni gine yeni britanya adası deprem
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