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13 Kasım 2023 Pazartesi 12:43:00 - Güncelleme:13 Kasım 2023 Pazartesi 12:43:00

Papua Yeni Gine'de 6,1 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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Papua Yeni Gine'nin Yeni Britanya Adası'nda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 6,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Yeni Britanya Adası'ndaki Rabaul'un 135 kilometre batısı olduğunu açıkladı.

10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Etiketler : papua yeni gine yeni britanya adası deprem
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