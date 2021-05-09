  • BIST
    1441.33
  • Dolar
    8,2364
  • Euro
    10,0327
  • Altın
    484,7880
İstanbul
10 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'da son bir haftada Kovid-19 vakalarında azalma kaydedildi
Hac ibadeti Kovid-19 önlemleri altında yapılacak
Teröre ağır darbe: 24 saatte 26 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan'dan Danıştay mesajı
Netanyahu'dan Kudüs'teki gerginliği artıracak açıklama
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist daha etkisiz hale getirildi
Thodex mağdurunun zararının giderilmesi için açılan ilk alacak davası kabul edildi
Papa'dan "Kudüs" açıklaması! İsrail'i kınamaktan çekindi
Milli savaş uçağını ASELSAN donatacak
Türkiye'den NATO'ya önemli katkı! Mehmetçik göreve hazır
PKK'ya darbe! MİT tespit etti, TSK vurdu
Kızılay gönüllülerinden mezarlık temizliği
Seyyar havuz
Peribacalarının rakibi: Adam kayalar
Torun heyecanı
Ressam sevgiliye açıklık getirdi
Bu hayat için minnetarım
Berfu, Fahriye'yi solladı
WhatsApp yine geri adım attı
İkinci el araç fiyatları yükselebilir
Akkuyu NGS'den anlamlı jest! Türkiye'ye armağan ettiler
Bakan Soylu'dan flaş tam kapanma açıklaması!
Başkan Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı
Bella Hadid: İsrail'in saldırılarında ABD'nin de payı var
09 Mayıs 2021 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2021 Pazar 17:00:00

Papa'dan "Kudüs" açıklaması! İsrail'i kınamaktan çekindi

ABONE OL

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Kudüs'te yaşanan gelişmeleri özel bir endişeyle takip ettiğini belirtti.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere yönelik ihlalleri sonrasında yükselen tansiyon sebebiyle açıklama yapan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Kudüs'te yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ettiğini belirtti.

AA'nın haberine göre Papa, Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan çalışma ofisinin penceresinden yaptığı geleneksel pazar duası sonrasında Kudüs'teki gelişmelere değindi.

Katoliklerin ruhani lideri, Kudüs'ün şiddetin olmadığı bir buluşma yeri olması için dua ettiğini söyleyerek "Kudüs'te yaşanan gelişmeleri, özel bir endişeyle takip ediyorum." dedi.

Papa, "Kutsal şehrin çok dinli ve çok kültürlü kimliğine saygı duyulması ve kardeşliğin üstün gelmesi için herkesi ortak çözümler aramaya davet ediyorum. Şiddet sadece şiddet üretir ve artık çatışmalara yeter diyorum." ifadelerini kullandı.

- İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşananlar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail polisinin Filistinlilere dünkü müdahalesinde de 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu açıklamıştı.

Bugün sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmiş, 10 kişiyi yaralamıştı.

Etiketler : papa kudüs israil
Kavga sonrası menajer değişikliği

Kavga sonrası menajer değişikliği
Çapkın adam değilim

Çapkın adam değilim
Hüzünlendiren ‘Kaybolan Yıllar'

Hüzünlendiren ‘Kaybolan Yıllar'
20 yaş hali şaşırttı

20 yaş hali şaşırttı
Sektöre kırgın değilim

Sektöre kırgın değilim
Sosyal medyada özel hayat kuralı

Sosyal medyada özel hayat kuralı
Virüsü atlattılar denize koştular

Virüsü atlattılar denize koştular
Hıdırellez dilekleri ‘maskesiz'

Hıdırellez dilekleri ‘maskesiz'
Önce itiraf etti sonra sildi

Önce itiraf etti sonra sildi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER