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02 Haziran 2024 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:02 Haziran 2024 Pazar 13:30:00

Papa'dan kızdıran sözler: Dedikodu kadın işidir

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Papa Francis, Vatikan'daki bir toplantıda rahiplere “Dedikodu kadınlara özgü bir şeydir. Biz (erkekler) pantolon giyeriz” dedi, sözleri büyük tepki çekti.

RAHİPLERE TAVSİYE VERDİ

Vatikan kaynaklı haberler üreten "Il Silere Non Possum"a göre bir toplantıda rahiplere tavsiyelerde bulunan Papa, "Dedikodu kadınlara özgüdür. Biz (erkekler) pantolon giyeriz" diyerek, insanların yüzüne açıkça konuşmalarını istedi.

SES KAYITLARI ELİMİZDE

Vatikan, konuyla alakalı açıklama yapmazken, "Il Silere Non Possum"un yöneticisi Marco Perfetti, ellerinde ses kaydının olduğunu söyledi. Kadınlara Vatikan'da önemli görevler veren Papa, geçen sene kadınlara ilk defa seçme hakkı tanımıştı.

Etiketler : papa francis kadın dedikodu
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