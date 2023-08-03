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03 Ağustos 2023 Perşembe 12:28:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2023 Perşembe 12:28:00

Papa, Portekiz Katolik Kilisesi kurumlarında cinsel istismara uğrayanlarla görüştü

Kaynak: AA

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Portekiz Katolik Kilisesi bünyesindeki kurumlarda yarım asırdan fazla süredir yaşanan çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarında mağdur olan 13 kişiyle bir araya geldi.

Vatikan'ın resmi yayın organlarından Vatican News sitesinin haberine göre, Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, yaptığı yazılı açıklamada, görüşmenin dün Vatikan'ın Lizbon Büyükelçiliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

"Dünya Gençlik Günü" kapsamında Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Papa, Portekiz Katolik Kilisesi kurumlarında cinsel istimara uğramış 13 mağdurla bir araya gelerek bu olayların uzun süre göz ardı edilmesinin "Katolik Kilisesini lekelediğini ve inançlı kişileri dinden uzaklaştırdığını" vurguladı.

Bir saatten fazla süren görüşmede Papa, Kilise'nin "mağdurların acı feryatlarını" dinlemesi gerektiğinin altını çizerek ruhban sınıfını çocuk istismarına karşı mücadeleye çağırdı.

Portekiz'de 1950'den bu yana en az 4 bin 800 mağdur

Portekiz'deki Katolik Kilisesinde çocuklara yönelik cinsel istismarı araştıran bağımsız komisyonun, 1950'den bu yana Portekiz Katolik Kilisesindeki 17 yaş altı çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarıyla ilgili Şubat 2023'te yayımladığı raporda, çalışmalar kapsamında 512 tanığın ifadesine başvurulduğu ve en az 4 bin 800 çocuğun Katolik Kilisesi bünyesindeki kurumlarda çalışan din görevlileri tarafından cinsel istismara maruz kaldığı bildirilmişti.

Katolik Kilisesinde cinsel taciz iddiaları son yıllarda birçok ülkede gündeme getirilirken, Fransa'daki Bağımsız Komisyon, son 70 yılda kiliselerde 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğunu duyurmuştu.

Etiketler : Vatikan Portekiz Katolik Kilisesi
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