Papa Franciscus'dan İsrail'e çağrı: Gazze'deki saldırılarına son ver

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, geleneksel Noel mesajında, Gazze'de İsrail'in yürüttüğü "askeri operasyonlara ve bunların masum sivil kurbanlar üzerindeki dehşet verici etkilerine son verilmesi için yalvardığını" söyledi.

AA'da yer verilen habere göre, Papa Franciscus, Noel ayininin ertesinde dünya meselelerine dair mesaj verdiği geleneksel "Urbi et Orbi" (Roma ve dünyaya) konuşmasını, Vatikan'da Aziz Petrus Bazilikası'nın aynı ismi taşıyan meydanına bakan locasından yaptı.

Hz. İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel'in önemine değinen Papa, dünyanın dört bir yanındaki Hristiyanların gözünün ve kalbinin, İsa Mesih'in doğduğu, "bugünlerde acı ve sessizliğin hüküm sürdüğü" Beytüllahim'e çevrildiğini ifade etti.

Papa, dünyadaki çok sayıda katliama dikkati çekerek, anne karnında, ümit ararken yollarda, çocukluğu savaşlarda geçen pek çok masumun katliamların kurbanı olduğunu kaydetti.

Savaşları, varış noktası ve kazananı olmayan bir yolculuğa benzeten Papa, "Savaşa 'hayır' demek için, silahlara 'hayır' demek gerekir. Çünkü kalbi yaralı ve dengesiz insan, elinde ölüm aletlerini bulursa er ya da geç onları kullanacaktır. O zaman silah üretimi, satışı, ticareti artıyorsa barıştan nasıl söz edebiliriz?" dedi.

Papa Franciscus, şöyle devam etti:

"Gazze'deki ve tüm kutsal topraklardaki Hristiyan toplumu başta olmak üzere herkesi kucaklıyorum. 7 Ekim'deki menfur saldırının kurbanlarının acısını yüreğimde taşıyor ve halen rehin tutulanların hemen serbest bırakılması için çağrımı yineliyorum. Askeri operasyonlara ve bunların beraberinde getirdiği masum sivil kurbanlar üzerindeki dehşet verici etkilerine son verilmesi için yalvarıyorum ve insani yardım sağlanması için bu vahim insani duruma bir çözüm bulunması çağrısında bulunuyorum. Şiddet ve nefretin körüklenmesi son bulsun. Filistin sorununun, taraflar arasında güçlü siyasi irade ve uluslararası toplumun desteğiyle sürdürülen samimi ve kalıcı diyalog yoluyla çözülmesini diliyorum. İsrail'de ve Filistin'de barış için dua edelim." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'daki diğer ülkelere de değinen Papa, "Düşüncelerim, aynı şekilde savaşın harap ettiği Suriye halkına ve uzun süredir acı çeken Yemen halkına yöneliyor. Aynı şekilde sevgili Lübnan halkını düşünüyor, siyasi ve sosyal istikrarın bir an önce sağlanması için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

Papa Franciscus, Ukrayna için de barış diledi.

Katoliklerin ruhani lideri, "Ermenistan ile Azerbaycan arasında nihai barışın sağlanacağı gün yaklaşsın. Bu barışı desteklemek için insani girişimlerin devam etmesi, yerlerinden edilenlerin yasal ve güvenli bir şekilde evlerine dönmeleri, her topluluğun dini geleneklerine ve ibadet yerlerine karşılıklı saygı göstermeleri önemlidir." dedi.

Papa Franciscus, Sahel Bölgesi, Afrika Boynuzu'nu, Sudan'ın yanı sıra Kamerun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Güney Sudan'ı sarsan gerilim ve çatışmaları da unutmadıklarını söyledi.

Katoliklerin ruhani lideri, Kore Yarımadası'nda da kardeşlik bağlarının güçlenmesi, kalıcı barış koşullarını yaratabilecek diyalog ve uzlaşma yollarının açılması temennisini dile getirdi.

Noel'in, Amerika kıtasında da siyasi ve sosyal anlaşmazlıkların üstesinden gelinmesi, yoksullukla mücadele edilebilmesi için siyasi otorite ve iyi niyetli insanlara ilham vermesini dileyen Papa Franciscus, "savaşa 'hayır', barışa 'evet'" dedi.