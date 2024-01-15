VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50'ye yakın artışa gidildi"
Enerji verimliliği hareketi başlıyor: İşte eylem planının detayları...
Ayasofya'da yeni düzenleme başlıyor
İstanbul'da yangın faciası: 3 işçi hayatını kaybetti
BM yetkilisi, İsrail'in Gazze'ye yardımların ulaştırılmasını engellediğini söyledi
Tuzla'daki inşaat 5 yıldır atıl! İBB'nin 'hal'ine bak
15 Ocak 2024 Pazartesi 08:45:00 - Güncelleme:15 Ocak 2024 Pazartesi 08:45:00

Papa Franciscus, istifa etmenin açık bir olasılık olduğunu ama şu an düşünmediğini söyledi

Kaynak: AA

ABONE OL

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, istifa etmenin tüm papalar için açık bir olasılık olduğunu ama şu an için bunu düşünmediğini söyledi.

Özel bir İtalyan televizyon kanalının programına katılan Papa, burada kendisi ve dünya meselelerine dair sorulara cevap verdi.

Özellikle geçen yıl bazı sağlık sorunları yaşayan ve geçen hafta içinde de bir program sırasında kendisini iyi hissetmediğini açıklayan 87 yaşındaki Papa Franciscus, nasıl olduğu sorusuna "Halen hayattayım." şeklinde yanıt verdi.

İstifa edip etmeyi düşünmediği sorusuna Papa Franciscus, "Bu bir düşünce, endişe ya da arzu değil, tüm papalara açık bir olasılık. Ancak bu, şu anda düşüncelerimin merkezinde değil. Hizmet edebileceğim müddetçe ilerleyeceğim." dedi. Papa, koşulların değişmesi halinde bunu düşünmesi gerekeceğini de kaydetti.

"İNSANLIĞIN KENDİ KENDİNİ YOK ETME KAPASİTESİ BENİ KORKUTUYOR"

Papa, programda ayrıca Gazze'deki Katolik cemaatiyle her gün görüştüğünü belirterek, "Her gün arıyorum onları ve bana yaşananlara dair korkunç şeyler anlatıyorlar; kaç Arap'ın öldüğünü ve kaç İsraillinin öldüğünü, kardeş olmaya çağrılan iki halkın birbirlerini yok ettiğini anlatıyorlar." dedi.

İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bugüne kadar savaşların hiç bitmediğini düşündüğünü ifade eden Papa, "Şimdi Ukrayna-Rusya ve Filistin-İsrail'i görüyoruz. Neden barış sağlanamıyor? Biraz utanarak söyleyelim, savaşların arkasında silah ticareti var." diye konuştu.

Kendisini korkutan bir şey olup olmadığı sorusuna da Papa, "Birkaç şey beni korkutuyor. Örneğin bu savaşın tırmanışı beni korkutuyor çünkü savaş adımlarının ilerlemesi insanı düşündürüyor. Nereye varacağız? Her şeyi yok eden nükleer silahlarla mı sona ereceğiz? İnsanlığın kendi kendini yok etme kapasitesi beni korkutuyor." cevabını verdi.

Aslen Arjantinli olan Papa Franciscus, papa seçildiği 2013'ten bu yana ülkesine gitmediğini ve özlediğini söyledi. Arjantinlilerin çok acı çektiğini ve onlar için endişeli olduğunu dile getiren Papa, Ağustos ayında Polinezya'ya gitmeyi planladıklarını sonrasında da Arjantin'e bir gezi yapabileceklerini ifade etti.

Etiketler : vatikan papa franciscus istifa
"Bakımlı kadınım"

"Bakımlı kadınım"
"Bir saate 45 yıllık ömür sığmaz"

"Bir saate 45 yıllık ömür sığmaz"
5 haftada rekor kırdı

5 haftada rekor kırdı
Aşkları kısa sürdü

Aşkları kısa sürdü
Estetik güzeli çıktı

Estetik güzeli çıktı
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Cioman'dan esprili şarkı

Cioman'dan esprili şarkı
Kolpaçino albümü

Kolpaçino albümü
Çağatay sessizliği

Çağatay sessizliği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX