VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Norveç: Filistin devletini tanımaya hazırız
Otoyollarda bayram tatili dönüşü hareketliliği yaşanıyor
YSK'dan Ordu kararı: İyi Parti'nin itirazını reddetti!
Mescid-i Aksa'da 30 bin Müslüman cuma namazı için saf tuttu
Bayram tatilinin 6 günlük acı bilançosu: 48 ölü, 6 bin 184 yaralı
Ömer Çelik: İsrail'in öldürmekten çekincesi yok
12 Nisan 2024 Cuma 15:45:00 - Güncelleme:12 Nisan 2024 Cuma 15:45:00

Papa Franciscus, eylülde Güneydoğu Asya ülkeleri turuna çıkacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, eylül ayında 4 Güneydoğu Asya ülkesini ziyaret edeceği bildirildi.

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, yaptığı yazılı açıklamada, "İlgili devlet başkanları ve kilise makamlarının davetine icabetle Papa Franciscus, 2-13 Eylül tarihlerinde Endonezya, Papua Yeni Gine, Doğu Timor ve Singapur'a apostolik bir seyahat yapacak." ifadesini kullandı.

Bruni, Papa'nın 3-6 Eylül'de Cakarta'yı, 6-9 Eylül'de Port Moresby ve Vanimo'yu, 9-11 Eylül'de Dili'yi ve 11-13 Eylül'de de Singapur'u ziyaret edeceği bilgisini verdi.

Son dönemde farklı sağlık sorunlarıyla uğraşan Papa, son dış gezisini Eylül 2023'te Fransa'da düzenlenen "Akdeniz Buluşmaları" etkinliği için Marsilya kentine yapmıştı.

Papa Franciscus, Aralık 2023'te Dubai'de yapılan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na (COP28) katılacağını açıklamış ancak grip olduğu için gidememişti.

Etiketler : papa franciscus güneydoğu asya ziyaret
Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma
Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!

Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!
Geçmişten Kalan'la geliyorlar

Geçmişten Kalan'la geliyorlar
Berdan Mardini'ye sevgili desteği

Berdan Mardini'ye sevgili desteği
Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

Nilgün Belgün gösterisini bağışladı
Mahalle komedisi geliyor

Mahalle komedisi geliyor
'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti

'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti
Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı

Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı
Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi

Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX