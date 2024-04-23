VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazi Meclis 104 yaşında... TBMM Başkanı Kurtulmuş, Anıtkabir'i ziyaret etti
"Milletimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz"
DEM'li belediyeden ikinci skandal... Engelli ve şehit yakınlarını kovdu
Organize suç örgütlerine "Mahzen" operasyonları: 8 gözaltı
Zelenskiy, Biden ile Ukrayna'ya sağlanacak ilk savunma paketini görüştü
TBMM 104. yaşını kutluyor... "Bağımsızlık mücadelemiz evlatlarımızın omuzlarında yükseliyor"
23 Nisan 2024 Salı 07:45:00 - Güncelleme:23 Nisan 2024 Salı 07:45:00

Palestino futbol kulübü sahaya "Gazze'de soykırımı durdurun" pankartıyla çıktı

Kaynak: AA

ABONE OL

Şili'de yaşayan Filistinliler tarafından kurulan Club Deportivo Palestino futbol takımı oyuncuları sahaya "Gazze'de soykırımı durdurun" pankartıyla çıktı.

Taraftarlarının yoğun desteği altında sahaya çıkan futbolcular, "Gazze'de soykırımı durdurun" yazılı pankart açtı.

Club Deportivo Palestino'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bayrağımıza gösterilen saygı ve hürmet için taraftarlarımıza ve aynı şekilde konuk ekibin taraftarlarına da teşekkür ederiz." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaptığı saldırılara çeşitli şekillerde tepki gösteren Palestino futbol takımı, ülkenin önemli kulüpleri arasında gösteriliyor.

1900'lü yıllarda Şili'ye göç eden 500 bine yakın Filistinlinin başkent Santiago'da 1920'de kurduğu Club Deportivo Palestino, Şili futbolunda köklü bir yere sahip. Takımın 1955 ve 1958'de olmak üzere 2 şampiyonluğu bulunuyor.

Pek çoğu Osmanlı Devleti vatandaşı olan göçmenler, bu sebepten yeni ülkelerinde "Los Turcos" olarak anılıyor.

Etiketler : club deportivo palestino futbol takımı gazze soykırım pankart
Ekrana döndü

Ekrana döndü
Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu

Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu
Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor

Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor
Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı

Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı
Sadri Alışık doğum gününde yad edildi

Sadri Alışık doğum gününde yad edildi
Formunu altın süte borçlu

Formunu altın süte borçlu
‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu

‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu
Wilma Elles genç kalma sırrını açıkladı

Wilma Elles genç kalma sırrını açıkladı
Ege, Best Of albümü hazırlığında

Ege, Best Of albümü hazırlığında

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX