Pakistan'ın saldırısında 9 kişi öldü

İran, Pakistan tarafından sınır bölgesinde bir köye düzenlenen füze saldırısında 3'ü kadın, 4'ü çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran devlet televizyonuna konuşan Sistan-Beluçistan eyaletinin Vali Yardımcısı Ali Rıza Merhameti, Pakistan'ın sabah saatlerinde eyaletin sınır bölgesindeki bir köye füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.

İranlı yetkili, "Bu saldırıda İranlı olmayan 3 kadın ve 4 çocuk hayatını kaybetti." dedi.

Eyalete bağlı Seravan kentinde de patlama meydana geldiğini belirten Merhameti ancak can kaybı yaşanmadığını aktardı.

PAKİSTAN "TERÖR HEDEFLERİNE" SALDIRI DÜZENLEDİĞİNİ DUYURMUŞTU

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde "teröristlerin saklandıkları yerlere" yönelik son derece koordineli ve özel hedefli bir dizi hassas askeri saldırı gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Açıklamada, istihbarata dayalı operasyon sırasında çok sayıda "teröristin" öldürüldüğü aktarılmıştı.