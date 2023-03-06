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06 Mart 2023 Pazartesi 23:28:00 - Güncelleme:06 Mart 2023 Pazartesi 23:28:00

Pakistan'ın 18 üniversitesi, Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli deprem...

Kaynak: AA

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Pakistan'ın 18 üniversitesi, Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardımda bulunmak için bağış yaptı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan bilgilendirmeye göre, İstanbul'da düzenlenen "Avrasya Yükseköğretim Zirvesi"ne Pakistan Özel Sektör Üniversiteleri Birliğine (APSUP) üye 18 üniversiteden 34 kişilik heyet katıldı.

Pakistan Çadırı'nın da kurulduğu zirvede, söz konusu heyet, depremzedelere yardım için bağışta bulundu.

APSUP Başkanı Prof. Dr. Abdul Rehman ve Superior Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sumaira Rehman, Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elif Aydın'a 21 bin 166 dolar (yaklaşık 400 bin Türk lirası) değerinde çek takdim etti. Bu bağış, yardım, rehabilitasyon ve depremden etkilenen bölgelerdeki öğrencilere burs için kullanılacak.

Lahore Üniversitesi, 1 milyon dolar (yaklaşık 18 milyon 898 bin Türk lirası) değerinde 150 tonluk gıda, çadır, battaniye ve ilaç bağışında bulundu.

Faisalabad Üniversitesi, toplum hizmetleri kapsamında 110 bin dolar (yaklaşık 2 milyon Türk lirası) bağışta bulundu ve üniversiteden 20 kişilik ekip, deprem bölgelerindeki rehabilitasyon faaliyetlerine katıldı.

Sialkot Üniversitesi ve Uluslararası Gujarnwala Bilim, Sanat ve Teknoloji Enstitüsü de deprem bölgelerindeki Türk öğrenciler için 36 bin 513 dolar (yaklaşık 690 bin Türk lirası) değerinde burs vereceklerini ilan etti.

Yönetim ve Teknoloji Üniversitesinin Türkiye için Lahore Burs Programı kapsamında, depremden etkilenen bölgelerdeki öğrencilere özel öncelik verilecek, 1 milyon dolar (yaklaşık 18 milyon 898 bin Türk lirası) değerinde burs sağlanacak.

İslam İşbirliği Teşkilatı Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Daimi Komitesi Genel Koordinatörü Prof. Dr. M. Iqbal Choudhary, APSUP ve COMSTECH'in Mükemmeliyet Konsorsiyumundaki üye üniversiteler ile işbirliği halinde depremden etkilenen bölgelerdeki Türk vatandaşlarına burs ve araştırma bursu teklif etti.

APSUP üyesi üniversiteler, Türkiye'de depremden etkilenenler için mümkün olan tüm desteği vereceklerine dair taahhütlerini ifade etti.

Avrasya Üniversiteleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın da APSUP ve Pakistan'a, Türk halkına özellikle zor zamanlarda verdikleri desteklerden dolayı minnettarlığını dile getirdi.

Etiketler : Pakistan Türkiye Kahramanmaraş

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