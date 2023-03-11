Pakistan'dan depremzedelere yardım taşıyan 3. gemi yola çıktı

Karaçi Limanı'nda düzenlenen törene Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Cemal Sangu, Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) Başkanı Korgeneral İnam Haydar Malik ve Pakistan Deniz Kuvvetleri Filo Komutanı Tuğamiral Faysal Abbasi katıldı.

Sangu, yaptığı açıklamada, Pakistan'ın Türkiye'deki depremzedelere yönelik yardımları için teşekkür ederek, iki ülkenin zor zamanlarda daima yan yana durduğunu söyledi.

Türkiye'deki depremzedeler için 2 bin 600 kışlık çadır taşıyan Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait gemi, Suriye'ye de 22 bin battaniye, gıda kolileri ve jeneratörler ulaştıracak.

Pakistan'dan Türkiye'ye gidecek 3. geminin, 23 Mart'ta Mersin Limanı'na varması bekleniyor.

Başbakan Şahbaz Şerif, Türkiye'ye 23 Mart'a kadar 53 bin kışlık çadır gönderileceğini açıklamıştı.

Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait ilk gemi, 28 Şubat'ta 1000 ton yardımla Türkiye'ye gönderilmişti. 8 bin 200 çadır taşıyan sivil kargo gemisi, 9 Mart'ta Karaçi'den Türkiye'ye hareket etmişti.

Pakistan hükümeti, şu ana kadar 17 binden fazla kışlık çadır ve 60 bin battaniyeyi hava, kara ve deniz yoluyla Türkiye'ye gönderdi.

Al Khidmat Vakfı, Edhi Vakfı, Beytüsselam Refah Vakfı, Sailani Refah Vakfı ve Pakistan Kızılayı da Türkiye'de çeşitli yardım faaliyetleri yürütüyor.