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Pakistan'dan İran'a tepki
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16 Ocak 2024 Salı 23:32:00 - Güncelleme:16 Ocak 2024 Salı 23:32:00

Pakistan'dan İran'a tepki

Kaynak: AA

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Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, 2024 yılının Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü olduğuna işaret ederek, 'Japonya olarak Türkiye ile aramızda daha da geniş bir yelpazede işbirliğimizi derinleştirmek hususundaki arzum pekişmiştir. Japonya ve Türkiye arasındaki ilişkinin geleceği aydınlık.' diye konuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'ın egemenliğinin bu şekilde ihlal edilmesinin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu ve ciddi sonuçlar doğurabileceği vurgulandı.

Açıklamada, İran'ın Pakistan'ın hava sahasını sebepsiz yere ihlal etmesi şiddetle kınanarak, saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 3 kız çocuğunun yaralandığı belirtildi.

Pakistan ve İran arasında çeşitli iletişim kanalları olmasına rağmen bu yasa dışı eylemin gerçekleşmesinin daha da endişe verici olduğu vurgulanan açıklamada, "Pakistan'ın güçlü protestosu Tahran'daki İran Dışişleri Bakanlığının ilgili üst düzey yetkilisine iletildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İran maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı aktarılarak, bu durumun sonuçlarının sorumluluğunun doğrudan İran'a ait olacağının iletildiği belirtildi.

Pakistan'ın her zaman terörün bölgedeki tüm ülkeler için ortak bir tehdit olduğunu ve koordineli hareket edilmesi gerektiğini vurguladığına işaret edilen açıklamada, "Bu tür tek taraflı eylemler iyi komşuluk ilişkilerine uygun değil ve ikili güven ve itimadı ciddi şekilde zedeleyebilir." ifadesi kullanıldı.

İRAN, PAKİSTAN TOPRAKLARINA FÜZE VE İHA SALDIRISI DÜZENLEDİ

İran Ulusal Güvenlik Konseyi'ne yakın Nour News, İran'ın Pakistan'da bulunan Ceyşu'l Adl isimli örgütün iki üssüne füze ve İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İran Ulusal Güvenlik Konseyi'ne yakın Nour News, İran'ın Pakistan'da bulunan Ceyşu'l Adl isimli grubun iki üssüne füze ve İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu. Ceyşu'l Adl'ye ait 2 karargahın hedef alındığı belirtilen haberde, "Bu karargahlar füzeler ve İHA'lar ile imha edildi. Dün gece de Kuzey Irak'taki MOSSAD casusluk merkezleri ve Suriye'de DAEŞ karargahı İran tarafından füzeler ile hedef alınmıştı" ifadeleri kullanıldı. Saldırıya ilişkin henüz Pakistan tarafından bir açıklama yapılmadı.

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Belucistan eyaleti, son yıllarda "bölgedeki Sünni Beluç halkın haklarını savunduğunu" öne süren ve İran tarafından "terör örgütü" olarak kabul edilen Ceyşu'l Adl'nin saldırılarına sahne oluyor. Ceyşu'l Adl isimli örgütün, son olarak Aralık 2023'te Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Rask kentinde bir polis karakoluna düzenlediği saldırıda 11 güvenlik görevlisi ölmüştü.

Etiketler : Pakistan-İran Hava sahası ihlali Kınama
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