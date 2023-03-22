Pakistan'dan deprem bölgesine 5 bin 334 çadır daha gönderildi

Pakistan'dan deprem bölgesine 5 bin 334 çadır daha gönderildi

Pakistan hükûmetince 50 bin çadır taşınmasına yönelik "özel uçuş operasyonu" kapsamında, Lahor ile İslamabad kentlerinden havalanan ve toplam 5 bin 334 çadır taşıyan 4 uçak Adana Havalimanı'na indi.

Kış koşullarına ve yangına dayanıklı çadırlar, uçaklardan alınarak depremlerden etkilenen illere sevk edildi.

İnsani yardım malzemelerinin ulaştırılması için iki ülke arasında kurulan hava köprüsü aracılığıyla Pakistan'dan gelen 30 uçakla yaklaşık 39 bin çadırın Türkiye'ye sevkiyatı tamamlandı.