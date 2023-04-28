VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çavuşoğlu: Sudan'da tansiyon yüksek, olaylar devam ediyor
Pakistan'daki çatışmalarda 3 asker öldü, 7 militan etkisiz hale getirildi
ABD'de iki askeri helikopterin havada çarpışması sonucu 3 asker öldü
Putin'den dost ülkeler için petrol kararı!
Ilgaz Dağı'na kar yağdı
İstanbul'a yılın ilk çeyreğinde 3 milyon 480 bin yabancı turist geldi
28 Nisan 2023 Cuma 18:57:00 - Güncelleme:28 Nisan 2023 Cuma 18:57:00

Pakistan'daki çatışmalarda 3 asker öldü, 7 militan etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde çıkan çatışmalarda 3 asker hayatını kaybetti, 7 militan etkisiz hale getirildi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, militanlar dün gece Hayber Pahtunhva'nın Lakki Marvat bölgesinde bulunan polis merkezine saldırdı.

Motosikletli canlı bombanın üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesinin ardından güvenlik güçleriyle militanlar arasında çıkan çatışmada 4 militan öldürüldü.

Militanlar Lakki Marvat'a bağlı Amir Kalam ve Tajbi Khel bölgelerinde de güvenlik güçlerine saldırdı. Güvenlik güçleri çıkan çatışmada 3 militanı etkisiz hale getirdi.

Çatışmalarda 3 asker de hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri, çatışmalar sonucunda öldürülen 7 militanın silah ve mühimmatına el koydu.

TERÖR SALDIRILARINDA ARTIŞ

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde, son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtiyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Hayber Pahtunhva'ya bağlı Peşaver şehrinde, 30 Ocak'ta, öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında, çoğu polis olmak üzere, 102 kişi hayatını kaybetmişti.

Belucistan'da, 6 Mart'ta düzenlenen intihar saldırısında da 10 polis yaşamını yitirmişti.

Hayber Pahtunhva'nın eyaletinde Dera İsmail Han bölgesinde 22 Mart'ta militanlar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 asker hayatını kaybetmiş, 3 militan etkisiz hale getirilmişti.

Etiketler : Pakistan Hayber Pahtunhva eyaleti çatışma
Boz'u yıkan ölüm haberi

Boz'u yıkan ölüm haberi
Yeterince güzelim

Yeterince güzelim
Bir daha sakın tarlama girme!

Bir daha sakın tarlama girme!
Demet Akalın: 10 gün önce kavga ettik

Demet Akalın: 10 gün önce kavga ettik
İki konserle bayram coşkusu

İki konserle bayram coşkusu
Hem müzik hem sohbet

Hem müzik hem sohbet
Senarist yüzünden dizi bitti

Senarist yüzünden dizi bitti
Yüzümde hiç estetik yok

Yüzümde hiç estetik yok
Melisa Sözen en tehlikeli sahneyi paylaştı

Melisa Sözen en tehlikeli sahneyi paylaştı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX