Pakistan'da ulusal yas ilan edildi

İSLAMABAD (AA) - Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında batan balıkçı teknesinde aralarında Pakistanlıların da bulunduğu 78 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesinin ardından Pakistan'da yarın "ulusal yas" ilan edilmesine karar verildi.

Geo News televizyonundaki habere göre, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Mora Yarımadası açıklarında batan balıkçı teknesinde aralarında Pakistanlıların da bulunduğu 78 düzensiz göçmenin yaşamını yitirmesinin ardından yarın tüm ülkede bir günlük "ulusal yas" ilan edilmesi kararı aldı.

Ulusal yas kapsamında tüm kamu binalarında bayraklar yarıya indirilecek.

Öte yandan Şerif'in talimatı doğrultusunda olayın araştırılması için 4 kişilik soruşturma komitesi kuruldu. Komitenin, bir hafta içerisinde Şerif'e rapor sunması bekleniyor.

GÖÇMENLER KİŞİ BAŞI 210-250 BİN LİRA ÖDÜYOR



Azad Cammu Keşmir polisi, Pakistan'dan Orta Doğu ve Afrika üzerinden Avrupa'ya yapılan insan kaçakçılığı faaliyetlerinde bağlantıları olduğu gerekçesiyle 10 kişiyi gözaltına aldı.

Azad Cammu Keşmir'in Kotli bölgesinde görevli Komiser Muhammed Riaz Mughal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Azad Cammu Keşmir'den 21 kişinin Mora açıklarında batan teknede bulunduğunu ancak bu kişilerin kayıp olduğunu aktardı.

Mughal, devam eden soruşturma kapsamında, Pakistanlı düzensiz göçmenlerin kaçakçılara kişi başı yaklaşık 210-250 bin lira civarında para ödediğini belirterek, "Parayı verenler önce yasal yoldan Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçakla gidiyor. Oradan da Mısır ve Libya'ya geçiyorlar. Libya'dan da yasa dışı şekilde Akdeniz'deki yolculuk başlıyor." dedi.

KURTARILAN DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN 12'Sİ PAKİSTAN VATANDAŞI



Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Navarin'den 47 deniz mili uzaklıkta uluslararası sularda 14 Haziran'da, düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu.

Olayda 78 kişi yaşamını yitirmiş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.

Yunan Sahil Güvenliği, kurtarılan göçmenlerin 47'sinin Suriye, 43'ünün Mısır, 12'sinin Pakistan ve 2'sinin Filistin vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre, teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.