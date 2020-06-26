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26 Haziran 2020 Cuma 12:45:00 - Güncelleme:26 Haziran 2020 Cuma 12:47:00

Pakistan'da ''Şehit Bin Ladin'' tartışması

Kaynak: AA

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Pakistan Başbakanı İmran Han'ın, parlamentoda yaptığı konuşmada, El Kaide terör örgütü elebaşı Usame Bin Ladin için 'şehit edildi' ifadesini kullanması, ülkede tartışmalara yol açtı.

Han, Pakistan parlamentosunun alt kanadı Ulusal Mecliste yapılan bütçe görüşmesindeki konuşmasında, ülkede hükümetinden önce uygulanan dış politikayı eleştirdi.

ABD'nin 11 Eylül saldırıları sonrası başlattığı Afganistan savaşı ile terör operasyonlarına Pakistan'ın destek vermesine karşı çıktığını belirten Han, "Destek vermesine rağmen Pakistan, birçok kere ABD'nin Afganistan başarısızlığının sebebi olarak görüldü ve aşağılandı." ifadesini kulandı.

Han, Bin Ladin'i Pakistan'ın Abbottabad kentinde ABD tarafından öldürüldüğü operasyonu "utanç verici" olarak nitelendirerek, "ABD, Abbottabad'a geldi ve Bin Ladin'i öldürdü, şehit etti. Sonra ne oldu? Bütün dünya bize lanet okudu, bizim hakkımızda kötü konuştu." dedi.

ABD'nin, Pakistan'ın bilgisi dışında ülkede insansız hava araçlarıyla operasyonlar düzenlediğini kaydeden Han, "Müttefikimiz ülkemize geliyor, bizi bilgilendirmeden birisini öldürüyor. Onların savaşında 70 bin Pakistanlı öldü. Yurt dışında yaşayan Pakistanlıların maruz kaldıkları aşağılanmaya bakın şimdi." değerlendirmesinde bulundu.

Han, ülkesinin artık kimsenin savaşında yer almayacağını söyleyerek, "Artık kimse bizi aşağılamıyor. Trump, beni nerede görse saygı gösteriyor. Hatta Afganistan'a barış getirmek için yardımımızı istedi. Pakistan'ın Afganistan'daki rolü bugün takdir ediliyor." diye konuştu.

Aynı konuda geçen yıl ABD'de yaptığı bir konuşmada ise Han, "Hayatımda hiç bu kadar aşağılanmış hissetmemiştim. Bir müttefikimiz bize güvenmeyip yapacağı operasyonu söylemiyor. Bir daha böyle aşağılanmak istemiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

- Muhalefet tepki gösterdi

Han'ın, Bin Ladin'le ilgili "şehit" ifadesini kullanması, ülkede tepkiyle karşılandı.

Bin Ladin'in öldürüldüğü dönemde iktidarda bulunan Pakistan Halk Partisinin (PPP) Genel Başkanı Bilaval Butto-Zerdari, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Han'ın bu açıklaması, şiddet yanlısı aşırıcılığa olan yatkınlığıyla tutarlıdır." dedi.

Ana muhalefet partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) milletvekili ve eski Dışişleri Bakanı Havaja Asıf ise "Bin Ladin, ülkemize terörizm getirdi. Bu dört dörtlük teröriste, Başbakan nasıl 'şehit' der?" ifadesini kullandı.

Han'ın Siyasi İletişim Danışmanı Şahbaz Gil, Twitter'dan, "Başbakan, konuşmasında iki kere Bin Ladin için 'öldürüldü' ifadesi kullandı. Bizim terörizm karşısında duruşumuz ve ortadan kaldırma yolunda yaptıklarımız dünyadaki herkesten daha ileridir." paylaşımında bulundu.

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