Pakistan'da okullarda Türkçe seçmeli ders olacak
Kaynak: AA
Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Pakistan'da Gazali Eğitim Vakfı ile "Tercihim Türkçe Projesi" kapsamında işbirliği protokolü imzaladı.
Başkent İslamabad'da Allame İkbal Açık Üniversitesinde düzenlenen imza törenine, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Pakistan Kültür Bakanı Sekreteri Hümeyra Ahmed ve davetliler katıldı.
YEE'nin "Tercihim Türkçe Projesi" kapsamında yaptığı işbirliğiyle Gazali Eğitim Vakfı okullarında Türkçe, seçmeli ders olarak okutulacak.
- Arjantin Devlet Başkanı Milei, Yahudi ayinine katıldı
- Pakistan'da okullarda Türkçe seçmeli ders olacak
- Gazze'ye yardım taşıyan 50 tır daha gönderildi
- Esed rejiminden 'İsrail, Şam Havalimanı'nı vurdu' iddiası
- ABD'de 3 Filistinli öğrenci silahlı saldırıya uğradı
- Yüzlerce Hollanda'lı Gazze'de kalıcı ateşkes için yürüdü