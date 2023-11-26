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Pakistan'da okullarda Türkçe seçmeli ders olacak
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26 Kasım 2023 Pazar 20:49:00 - Güncelleme:26 Kasım 2023 Pazar 20:49:00

Pakistan'da okullarda Türkçe seçmeli ders olacak

Kaynak: AA

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Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Pakistan'da Gazali Eğitim Vakfı ile "Tercihim Türkçe Projesi" kapsamında işbirliği protokolü imzaladı.

Başkent İslamabad'da Allame İkbal Açık Üniversitesinde düzenlenen imza törenine, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Pakistan Kültür Bakanı Sekreteri Hümeyra Ahmed ve davetliler katıldı.

YEE'nin "Tercihim Türkçe Projesi" kapsamında yaptığı işbirliğiyle Gazali Eğitim Vakfı okullarında Türkçe, seçmeli ders olarak okutulacak.

Etiketler : pakistan seçmeli ders türkçe
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