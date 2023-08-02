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02 Ağustos 2023 Çarşamba 17:38:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2023 Çarşamba 17:38:00

Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 189'a yükseldi

Kaynak: AA

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Pakistan'da 25 Haziran'dan bu yana etkili muson yağmurlarının yol açtığı afet ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 189'a ulaştı.

Ulusal Afet Yönetim Ajansından yapılan açıklamaya göre, muson yağmurları ülke genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Ülkede 25 Haziran'dan bu yana etkili muson yağmurlarının yol açtığı afet ve kazalarda Pencap'ta 69, Hayber Pahtunhva'da 53, Sind'de 21, Belucistan'da 16, Azad Cammu Keşmir'de 14, İslamabad'da 11 ve Gilgit-Baltistan'da 5 kişi öldü.

Pakistan genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı 189'a, yaralananların sayısı 283'e çıktı.

Yağışlar sebebiyle şu ana kadar 622 ev tamamen, 1626 ev ise kısmen yıkıldı, 1013 çiftlik hayvanı telef oldu.

Her yıl haziran-eylül döneminde muson yağmurları, Pakistan'da büyük hasara yol açıyor.

Ülkede geçen yıl muson yağmurları sonucu meydana gelen seller nedeniyle 1739 kişi hayatını kaybetmiş, felaketin ülkeye maliyetinin 30 milyar doların üzerinde olduğu açıklanmıştı.

Etiketler : pakistan muson yağmurları afet kaza
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