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29 Haziran 2020 Pazartesi 09:27:00 - Güncelleme:29 Haziran 2020 Pazartesi 09:39:00

Pakistan'da menkul kıymetler borsasına silahlı saldırı

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Pakistan'ın Karaçi kentinde menkul kıymetler borsasına yönelik silahlı saldırıda 4 saldırgan etkisiz hale getirilirken, 2 sivil yaşamını yitirdi.

Pakistan'ın Karaçi kentinde menkul kıymetler borsasına yönelik silahlı saldırıda 4 saldırgan etkisiz hale getirilirken, 2 sivil yaşamını yitirdi.

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