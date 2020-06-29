29 Haziran 2020 Pazartesi 09:27:00 - Güncelleme:29 Haziran 2020 Pazartesi 09:39:00
Pakistan'da menkul kıymetler borsasına silahlı saldırı
Pakistan'ın Karaçi kentinde menkul kıymetler borsasına yönelik silahlı saldırıda 4 saldırgan etkisiz hale getirilirken, 2 sivil yaşamını yitirdi.
Pakistan'ın Karaçi kentinde menkul kıymetler borsasına yönelik silahlı saldırıda 4 saldırgan etkisiz hale getirilirken, 2 sivil yaşamını yitirdi.
Ayrıntılar geliyor...
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