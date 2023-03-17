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17 Mart 2023 Cuma 21:00:00 - Güncelleme:17 Mart 2023 Cuma 21:00:00

Pakistan'da mahkeme, eski Başbakan Han'ın tutuklanması kararını yarına kadar askıya aldı

Kaynak: AA

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Pakistan'da İslamabad Yüksek Mahkemesi, yabancı devlet liderlerinden aldığı hediyelerin satılmasıyla ilgili yargılandığı davada eski Başbakan İmran Han hakkında 13 Mart'ta verilen tutuklama kararını yarına kadar askıya aldı.

Yarın, İmran Han'ın İslamabad'daki mahkemeye çıkması bekleniyor.

Lahor Yüksek Mahkemesi ise 8'i terörle ilgili olmak üzere yargılandığı 9 davada Han'a belirli süreyle gözaltına alınmasını engelleyen "geçici kefalet" verilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme bu davalardan 5'i için 24 Mart, 4'ü için ise 27 Mart'a kadar Han'a geçici kefalet verdi. Bu durum, söz konusu tarihlere kadar Han'ın bu davalar sebebiyle gözaltına alınamayacağı anlamına geliyor.

Mahkeme ayrıca polisin Han'ın ikamet ettiği Zaman Park bölgesine gitmesiyle 14-15 Mart'ta yaşanan şiddet olaylarını araştırmasını emretti.

HAN HAKKINDA 94 DAVA BULUNUYOR

Eski Başbakan Han, mahkemede yaptığı açıklamada, hakkında 94 dava açıldığını anımsatarak birinden kefalet aldığında bir başka davanın kendisini beklediğini söyledi.

Mahkeme Hakimi Tarık Salim Şeyh ise tüm problemlerin çözümünün hukukta bulunduğunu, Han'ın bu süreci yanlış yürüttüğünü belirtti.

Yargılandığı davaların duruşmalarına katılmayan Han hakkında, 13 Mart'ta 2 ayrı tutuklama kararı verilmişti.

Polisin, Han'ı gözaltına almak için 14 Mart'ta başlattığı operasyon sonucu PTI taraftarları ile emniyet mensupları arasında çatışmalar yaşanmıştı. Polis ve paramiliter birlikler, İmran Han'ı gözaltına alamamıştı. Olaylarda 60'tan fazla polis yaralanmış, 15 gösterici gözaltına alınmıştı.

İMRAN HAN HÜKÜMETİ NİSAN 2022'DE DÜŞMÜŞTÜ

Pakistan'da, parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede, 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Etiketler : Pakistan İmran Han tutuklama

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