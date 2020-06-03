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03 Haziran 2020 Çarşamba 11:04:00 - Güncelleme:03 Haziran 2020 Çarşamba 11:04:00

Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 80 bini aştı

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Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 131 artarak 80 bin 463 oldu, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1688'e yükseldi.

Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 131 artarak 80 bin 463 oldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 67 olurken, toplam ölü sayısı 1688'e yükseldi.

Son 24 saatte 17 bin 370 testin yapıldığı ülkede, 4 bin 131 pozitif vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 80 bin 463, toplam test sayısı ise 595 bin 344 oldu.

Ülkenin en büyük ikinci eyaleti Sindh, 31 bin 86 kişiyle en fazla vaka görülen bölge olurken, en az vaka 284 kişiyle Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kaydedildi.

Pakistan'da virüsün ilk kez görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 923 olarak açıklandı.

KEŞMİR'DE YENİ 15 GÜNLÜK KISITLAMA KARARI

Vaka sayısının iki haftada iki katına çıktığı Azad Cammu ve Keşmir için hükümet bugünden başlayarak 15 günlük yeni kısıtlama kararları açıkladı.

Bölgedeki market, manav ve kasap gibi bazı iş yerlerinin haftanın 5 günü 20.00'ye kadar açık kalacağı, eczanelerin çalışmalarına devam edeceği duyuruldu.

Perşembe ve cuma ise tüm bölgede sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu günlerde yalnızca paket servis yapan lokanta ve fırınlar açılabilecek.

Maske takmanın zorunlu olduğu Azad Cammu ve Keşmir'de, 12 yaş altı çocuklarla 60 yaş üzeri yaşlıların sokağa çıkması ise tamamıyla yasaklandı.

PENCAP 30 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÖNERİSİNİ UYGULAMAYACAK

Keşmir'de bu kararlar alınırken, ülkenin en büyük eyaleti Pencap'ta ise Kovid-19'la ilgili tavsiye kararları alan Teknik Çalışma Grubu, 30 günlük sokağa çıkma yasağı ve kısıtlama önerisinde bulundu.

Buna karşın, eyaletin Sağlık Bakanı Yasmin Raşid, Anayasa Mahkemesinin salgın önlemlerini gevşetme kararına işaret ederek bu tavsiyenin uygulanamayacağını söyledi.

Raşid ayrıca, eyalette en yüksek vaka sayısının yaklaşık 13 bin kişiyle Lahor'da görüldüğünü, kentte 539 yoğun bakım ünitesinin boş olduğunu ifade etti.

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