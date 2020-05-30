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30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:54:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:54:00

Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 65 bini geçti

Kaynak: AA

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Pakistan'da genelinde Kovid-19 vaka sayısı 66 bin 457'ye, ölü sayısı 1395'e ulaştı.

Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı son 24 saatte 2 bin 429 kişi artarak 66 bin 457 oldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 78 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu toplam ölü sayısı 1395'e yükseldi.

Son 24 saatte 12 bin 20 testin yapıldığı ülkede 2 bin 429 vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 66 bin 457, toplam test sayısı ise 532 bin 37 oldu.

Ülkede en fazla vaka 26 bin 113 kişiyle Sindh eyaletinde görülürken, Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir 234 kişiyle en az vakanın kaydedildiği bölge oldu.

Pakistan'da virüsün ilk kez görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana 24 bin 131 kişi ise iyileşti.

17 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Geo News haber sitesinin haberine göre, ülke genelinde 1904 sağlık çalışanının virüse yakalandığı belirtilirken, bunların 17'sinin ise hayatını kaybettiği ifade edildi.

Federal ve eyalet sağlık bakanlıkları ile sağlık çalışanları sendikalarına dayandırılan habere göre, ülke genelinde en çok vakanın görüldüğü Sindh, sağlık çalışanları arasında da en çok vaka ve ölümün görüldüğü eyalet oldu.

Sağlık çalışanları arasında 538 vaka görülen Sindh'de 8 kişi hayatını kaybederken, ülkede ölen ilk doktorun Mart ayında İran'dan gelen hacılara test yapan 26 yaşındaki Usame Riaz olduğu ifade edildi.

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