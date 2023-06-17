Pakistan'da katliam gibi kaza!
Kaynak: AA
Pakistan'da İslamabad-Lahor otoyolunda meydana gelen otobüs kazasında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi yaralandı
Geo News televizyonundaki habere göre, Ravalpindi'den Lahor'a giden otobüs, Kallar Nahar yakınlarında fren sistemindeki arıza sebebiyle kaza yaptı.
İslamabad-Lahor otoyolunda meydana gelen kazada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.
Kaza alanına çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi gönderildi.
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