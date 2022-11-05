Pakistan'da İmran Han'ın konuşmalarının yayınlanmasına yasak getirildi

Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Otoritesi'nden (PEMRA) yapılan açıklamada, Han'ın konuşmaları ve basın toplantılarının, tüm uydu kanallarından yayınlamasının yasaklandığı duyuruldu.

Açıklamada, Han'ın konuşmalarında devlet kurumlarının suikast planlaması gibi asılsız iddialarla iftirada bulunduğu vurgulanarak, bu içeriklerin yayınlanmasının kamu düzenini bozabileceğine, halk arasında nefret oluşturabileceğine işaret edildi.

Karara uymayan kanalların lisansları askıya alınabilir

İmran Han'ın ifadelerinin çok sayıda yasayı ihlal ettiğine dikkat çekilen açıklamaya göre, karara uymayan televizyon kanallarının lisanslarının askıya alınabilir.

PEMRA, 21 Ağustos'ta da Han'ın "devlet kurumlarını ve yetkililerini tehdit ettiği " gerekçesiyle konuşmalarının televizyonlardan canlı yayınlanmasını yasaklamıştı.

İmran Han hükümeti nisanda düşmüştü

Pakistan'da, parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han, saldırıya uğramıştı

Han, koalisyon hükümetinin erken seçim ilan etmemesi gerekçesiyle 28 Ekim'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.