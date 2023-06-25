Pakistan'da iki otobüsün çarpıştığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: IHA
Pakistan'ın Sindh eyaletine bağlı Navabşah şehrinde iki otobüsün çarpıştığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Sindh eyaletine bağlı Navabşah şehrindeki Daur kasabasında, Karaçi-Obara seferi yapan otobüsün Peşaver-Karaçi seferi yapan otobüsle çarpıştığı kazada 8 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 45 kişi çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza sonrası kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ekipleri, kazaya aşırı hızın neden olduğunu belirtirken, ölenlerin kimliği henüz açıklanmadı.
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