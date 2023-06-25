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25 Haziran 2023 Pazar 16:33:00 - Güncelleme:25 Haziran 2023 Pazar 16:33:00

Pakistan'da iki otobüsün çarpıştığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: IHA

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Pakistan'ın Sindh eyaletine bağlı Navabşah şehrinde iki otobüsün çarpıştığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Sindh eyaletine bağlı Navabşah şehrindeki Daur kasabasında, Karaçi-Obara seferi yapan otobüsün Peşaver-Karaçi seferi yapan otobüsle çarpıştığı kazada 8 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 45 kişi çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza sonrası kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ekipleri, kazaya aşırı hızın neden olduğunu belirtirken, ölenlerin kimliği henüz açıklanmadı.

Etiketler : Navabşah Pakistan otobüs kazası
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