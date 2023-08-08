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08 Ağustos 2023 Salı 16:55:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2023 Salı 16:55:00

Pakistan'da genel seçimlere doğru: Meclis yarın feshedilecek

Kaynak: AA

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Pakistan'da bu yıl yapılması planlanan genel seçimlere zemin hazırlamak için Ulusal Meclisin yarın feshedileceği belirtiliyor.

Pakistan basınındaki haberlere göre, Başbakan Şahbaz Şerif'in Ulusal Meclisin feshedilmesine yönelik tavsiye kararını bugün Cumhurbaşkanı Arif Alvi'ye göndermesi bekleniyor.

Alvi'nin Şerif'in tavsiye kararını imzalaması halinde, bu yıl yapılması planlanan genel seçimlere zemin hazırlamak için görev süresi 12 Ağustos'ta dolacak olan Ulusal Meclis yarın feshedilecek.

Pakistan Anayasası'na göre Ulusal Meclis görev süresi dolduğunda feshedilirse, takip eden 60 gün içerisinde genel seçimlerin yapılması gerekiyor.

Ancak Ulusal Meclis görev süresi dolmadan feshedilirse, genel seçimlerin yapılması için gereken süre 90 güne çıkıyor.

Meclisin yarın feshedilmesi halinde genel seçimlerin, geçici hükümet yönetiminde Kasım 2023 gibi yapılması bekleniyor.

Bununla birlikte İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, yeni nüfus sayımına göre seçim bölgelerinin yeniden düzenlenmesi halinde Seçim Komisyonu'nun, genel seçimleri Şubat veya Mart 2024'e erteleyebileceğini söyledi.

GEÇİCİ HÜKÜMET BAŞBAKANI HENÜZ NETLEŞMEDİ

Öte yandan, koalisyon hükümeti, geçici hükümet başbakanının kim olacağına dair henüz bir karara varamadı.

Bununla birlikte son günlerde eski Maliye Bakanı Abdul Hafız Şeyh'in adı geçici hükümet başbakanlığı için öne çıktı.

Şeyh, eski Başbakan İmran Han'ın hükümeti döneminde Başbakan Danışmanlığı ve Maliye Bakanlığı görevlerinde bulunmuştu. Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ve Pakistan Halk Partisinden (PPP) çeşitli dönemlerde Senatör olan Şeyh, Pakistan'ın eski darbeci Lideri Orgeneral Pervez Müşerref'in yönetiminde de Özelleştirme Bakanlığı yapmıştı.

Basında Şeyh'in Pakistan ordusuyla ilişkilerinin de güçlü olduğu belirtiliyor.

Pakistan'ın Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaptığı anlaşmanın herhangi bir sorun yaşanmadan devam etmesi için de Şeyh, geçici hükümet başbakanlığı için güçlü adaylar arasında yer alıyor.

SON GENEL SEÇİMLER 25 TEMMUZ 2018'DE YAPILMIŞTI

Pakistan'da son genel seçimler 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmişti.

Etiketler : PAKİSTAN PAKİSTAN SEÇİM SEÇİMLER
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