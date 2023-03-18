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18 Mart 2023 Cumartesi 18:59:00 - Güncelleme:18 Mart 2023 Cumartesi 18:59:00

Pakistan'da eski Başbakan Han hakkındaki tutuklama kararı iptal edildi

Kaynak: AA

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Pakistan'da mahkeme, eski Başbakan İmran Han hakkında duruşmalara çıkmadığı gerekçesiyle verilen tutuklama kararını iptal etti.

Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han, yargılandığı davanın duruşmasına katılmak için Lahor'dan başkent İslamabad'a geldi.

Ancak mahkeme dışında PTI taraftarları ile polis arasında arbede yaşanması sebebiyle Han'ın mahkemeye çıkması gecikti.

Yaşanan gelişmelerin ardından mahkeme hakimi Zafer İkbal, Han'ın duruşmaya katıldığını gösteren belgeyi arabasından imzalamasına ve mahkeme salonuna gelmemesine müsaade etti.

İkbal, Han hakkında duruşmalara çıkmadığı gerekçesiyle verilen tutuklama kararını iptal ederek, duruşmayı 30 Mart'a erteledi.

61 PTI TARAFTARI GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, polisin İmran Han'ın evine baskını sırasında evden silahla ateş edildiğini belirterek, evde molotofkokteyllerinin, patlayıcıların ve bomba yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiğini ifade etti.

Pencap Emniyet Müdürü Osman Anvar ise aramalar sonucu AK-47 Kalaşnikof piyade tüfekleri ve fişekler ele geçirildiğini dile getirerek, şu ana kadar 61 kişinin gözaltına alındığını ve bunun artabileceğini kaydetti.

HAN, BU SABAH LAHOR'DAN AYRILMIŞTI

Han, bu sabah Lahor'daki konutundan duruşmaya katılmak için İslamabad'a doğru yola çıkmıştı.

Yargılandığı davaların duruşmalarına katılmayan Han hakkında 13 Mart'ta iki tutuklama kararı verilmişti.

Polisin, Han'ı gözaltına almak için 14 Mart'ta başlattığı operasyon sırasında PTI taraftarları ile emniyet mensupları arasında çatışmalar yaşanmıştı. Polis ve paramiliter birlikler, İmran Han'ı gözaltına alamamıştı. Olaylarda 60'tan fazla polis yaralanmış, 15 gösterici gözaltına alınmıştı.

İslamabad Yüksek Mahkemesi, duruşmaya katılacağını beyan eden Han hakkındaki tutuklama kararını dün askıya almıştı.

Eski Başbakan Han hakkında 94 dava bulunuyor.

- İMRAN HAN HÜKÜMETİ NİSAN 2022'DE DÜŞMÜŞTÜ

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Etiketler : Pakistan İmran Han tutuklama

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