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09 Ocak 2024 Salı 16:15:00 - Güncelleme:09 Ocak 2024 Salı 16:15:00

Pakistan'da düzenlenen bombalı saldırıda ölen polislerin sayısı 7'ye yükseldi

Kaynak: AA

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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde çocuk felcine karşı aşılama yapan sağlık çalışanlarını koruyan emniyet mensuplarına dün düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitiren polislerin sayısı 7 oldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva'nın Bajaur bölgesinde dün düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden polislerden biri hayatını kaybetti.

Böylelikle bombalı saldırıda hayatını kaybeden polislerin sayısı 7'ye yükseldi.

Yetkililer, yaralı 22 polisten 3'ünün durumunun ağır olduğunu açıkladı.

- SALDIRIYI PAKİSTAN TALİBANI ÜSTLENMİŞTİ

Hayber Pahtunhva eyaletinin Bajaur bölgesinde dün çocuk felcine karşı aşılama yapan sağlık çalışanlarını koruyan emniyet mensuplarına yönelik bombalı saldırı düzenlenmişti.

Hayber Pahtunhva'da etkin olan Pakistan Talibanı (TTP), saldırıyı üstlendiğini duyurmuştu.

TTP militanları, çocuk felci aşılama ekiplerini ve onları koruyan polisleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

TTP, bu aşılamanın "Batılı ülkelerce çocukları kısırlaştırmak için kullanılan bir komplo olduğunu" öne sürüyor.

Pakistan, 1994'te başlatılan çocuk felcini bitirme kampanyası çerçevesinde yıllık ortalama 20 bin olan vaka sayısını 2017'de 8'e kadar düşürmüştü. 2017'nin ardından çocuk felci vakalarında artışların yaşandığı Pakistan'da 2018'de 12, 2019'da 147, 2020'de 84 vaka tespit edilmişti. Ülkede 2022'de 20, 2023'te 6 vaka görülmüştü.

Etiketler : çocuk felci aşısı sağlık çalışanları emniyet mensupları
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