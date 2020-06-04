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04 Haziran 2020 Perşembe 18:37:00 - Güncelleme:04 Haziran 2020 Perşembe 18:46:00

Pakistan'da düşen uçakla ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı!

Kaynak: AA

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Pakistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, geçen ay düşen uçağın pilotunun kulenin talimatlarını uygulamadığını açıkladı Airbus firması, kara kutudaki verilere sağlam şekilde ulaşıldığını ve incelemenin başladığını duyurdu.

Pakistan'da geçen ay düşen yolcu uçağıyla ilgili Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) mektup gönderen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (CAA), pilotun Karaçi Cinnah Havalimanı kulesindeki hava trafik kontrolörünün talimatlarını uygulamadığını açıkladı.

Ulusal basında yer alan habere göre, CAA'dan PIA'ya yollanan mektupta, kulenin pilotu piste yaklaşma, iniş için yükseklik ile hızının fazla olduğu konusunda uyarıda bulunduğu, pilotun buna rağmen hızını ve yüksekliğini düşürmediği ifade edildi.

PIA'ya benzeri bir durumun tekrar yaşanmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması uyarısında bulunulan mektupta, hava trafik kontrolörünün ifadesine de yer verildi.

Mektupta, uçağın ikinci iniş denemesi sırasında düştüğü hatırlatıldı. Uçağın üreticisi Airbus'tan yapılan açıklamada da kazadan bir gün sonra bulunan kara kutudaki verilere sağlam şekilde ulaşıldığı vurgulandı.

Veri analizinin başlatıldığı ifade edilen açıklamada, uçağın hala bina enkazı altında bulunan bir motoru ve iniş takımlarıyla ilgili Pakistanlı yetkililerle ortak çalışmaların da sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, kazayla ilgili sürdürülen soruşturmayla ilgili açıklama yapan Havacılık Bakanı Gulam Server, hazırlanacak raporun 22 Haziran'da meclise sunulacağını söyledi.

Sindh Eyaleti Sağlık Bakanlığı da 99 yolcu ve mürettebatın bulunduğu uçakta hayatını kaybedenlerin kimlik tespitiyle ilgili, şu ana kadar 91 cesedin kimlik tespitinin yapılarak ailelerine teslim edildiğini duyurdu.

- YERLEŞİM ALANINA DÜŞMÜŞTÜ

PIA'nın 8303 sefer sayılı Lahor-Karaçi seferini yapan yolcu uçağı, 22 Mayıs'ta iniş sırasında havalimanı yakınlarındaki yerleşim alanına düşmüştü.

Toplam 91 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu uçaktan 2 yolcu sağ kurtulurken, 97 kişi hayatını kaybetmişti.

Uçağın düştüğü Model Colony isimli mahallede ise 7 kişi yaralanmış, 1 çocuk ölmüştü.

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