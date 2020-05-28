Pakistan’da inişe geçtiği sırada yerleşim yerine düşen Pakistan Uluslararası Havayolları’na (PIA) ait Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağının enkazı kaldırılıyor. 97 kişinin ölümüne yol açan kaza sonrası uçak ekipler tarafından parçalara ayrılarak tıra yüklendi. Uçağın bazı parçaları yapılan çalışmayla kaza bölgesinden kaldırıldı. Uzmanların kaza bölgesinden önemli kanıtları da topladığı belirtildi.

Airbus A320 tipi yolcu uçağı, teknik bir arızadan dolayı Karaçi’de evlerin üzerine düşmüştü. Kaza sonucu 97 kişi hayatını kaybetmiş, yolculardan 2’sinin ise sağ kurtulduğu aktarılmıştı.