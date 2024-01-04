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Pakistan'da dev yangın: 100'den fazla ev küle döndü
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04 Ocak 2024 Perşembe 19:10:00 - Güncelleme:04 Ocak 2024 Perşembe 19:10:00

Pakistan'da dev yangın: 100'den fazla ev küle döndü

Kaynak: İHA

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Pakistan'ın Karaçi kentindeki gecekondu mahallesinde çıkan yangında 100'den fazla ev küle döndü.

Pakistan'ın Karaçi kentinde gecekondu mahallesinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, 100'den fazla ev küle döndü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangında şu ana kadar can kaybı bildirilmedi. Yangın, kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler : gecekondu yangını Karaçi evler yandı
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