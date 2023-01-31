Pakistan'da bot alabora oldu: 51 öğrenci öldü
Kaynak: AA
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir barajda botun alabora olması sonucu hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 51'e çıktı.
Pakistan'ın Kohat bölgesinde yer alan Tanda Barajı'nda botun alabora olması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 21 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Yetkililer, yaşamını yitiren öğrencilerin sayısının 51'e yükseldiğini, ölenlerin çoğunun çocuk olduğunu aktardı.
Tanda Barajı'nda eğlenmeye giden medrese öğrencilerinin bindiği bot, aşırı yük sebebiyle 29 Ocak'ta batmıştı.
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