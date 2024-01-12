Pakistan'da bombalı saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı
Kaynak: AA
Pakistan'da siyasetçilere saldırı hazırlığındaki 2 intihar bombacısı yakalandı.
Pakistan'da emniyet mensupları, siyasetçilere saldırı hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ/H mensubu 2 intihar bombacısını yakaladı.
Dawn gazetesindeki habere göre polis, Hayber Pahtunhva eyaletinin Peşaver şehrinde siyasetçilere saldırı hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ/H mensubu 2 intihar saldırganına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda söz konusu 2 terörist yakalandı.
Yetkililer, teröristlerin Afganistan'ın Paktika vilayetinde eğitim aldığını belirterek, bu kişilerin İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rehman'a ve Ulusal Halk Partisinden Aimal Vali Han'a saldırı hazırlığında olduğunu açıkladı.
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