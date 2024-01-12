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Pakistan'da bombalı saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı
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12 Ocak 2024 Cuma 17:48:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 17:48:00

Pakistan'da bombalı saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

Kaynak: AA

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Pakistan'da siyasetçilere saldırı hazırlığındaki 2 intihar bombacısı yakalandı.

Pakistan'da emniyet mensupları, siyasetçilere saldırı hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ/H mensubu 2 intihar bombacısını yakaladı.

Dawn gazetesindeki habere göre polis, Hayber Pahtunhva eyaletinin Peşaver şehrinde siyasetçilere saldırı hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ/H mensubu 2 intihar saldırganına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda söz konusu 2 terörist yakalandı.

Yetkililer, teröristlerin Afganistan'ın Paktika vilayetinde eğitim aldığını belirterek, bu kişilerin İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rehman'a ve Ulusal Halk Partisinden Aimal Vali Han'a saldırı hazırlığında olduğunu açıkladı.

Etiketler : intihar bombacıları saldırı planı Pakistan
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