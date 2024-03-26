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26 Mart 2024 Salı 14:22:00 - Güncelleme:26 Mart 2024 Salı 14:22:00

Pakistan'da bombalı saldırı: 6 ölü

Kaynak: AA

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Pakistan'ın kuzeydoğusundaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Şangla bölgesinde bombalı saldırı sonucunda 5'i Çinli 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Şangla'da görevli polis memuru Bakhat Zahir, saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Zahir, saldırının, patlayıcı dolu aracın, başka bir araca çarpmasıyla düzenlendiğini ifade etti.

Saldırı sonucu araçtaki sürücünün yanı sıra 5 Çinli yolcunun hayatını kaybettiğini belirten Zahir, yolcuların inşaat işçisi ve mühendis olduklarını söyledi.

Etiketler : pakistan bomba saldırı
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