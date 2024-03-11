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11 Mart 2024 Pazartesi 11:45:00 - Güncelleme:11 Mart 2024 Pazartesi 11:45:00

Pakistan'da binlerce kişi, "İsrail'in Gazze'deki soykırımının son bulmasını" talep etti

Kaynak: AA

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Pakistan'da binlerce kişi, işgal altındaki Gazze'ye desteğini göstermek ve "İsrail'in soykırımının derhal son bulmasını" talep etmek amacıyla gösteri yaptı.

Cemaat-i İslami Partisinin çağrısıyla başkent İslamabad ve Karaçi başta olmak üzere farklı kentlerdeki binlerce kişi, Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

İslamabad'da binlerce protestocu, ellerinde Filistin bayraklarıyla parlamentoya 200 metre mesafedeki D-Chowk Bulvarı'nda toplandı.

Protestocular, İsrail'i Gazze'deki "soykırımı derhal sonlandırmaya" çağırarak, Filistin'e destek sloganları attı.

Karaçi'de de aralarında kadın ve çocukların bulunduğu binlerce kişi, İsrail'in saldırılarını kınayarak "Gazze'deki soykırıma son verin", "Gazze biz buradayız" sloganları atarak desteklerini gösterdi.

Protestocular, Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunarak, kuşatma altındaki bölgeye yardımların ulaştırılması için insani koridor oluşturulması gerektiğini belirtti.

Cemaat-i İslami Partisinin lideri Siracül Hak, ABD'nin İsrail'e yaptığı yardımları kınayarak ramazanın son cumasında ABD'nin İslamabad Büyükelçiliğine yürüyeceklerini ifade etti.

Etiketler : pakistan gazze işgal israil
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