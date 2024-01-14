Pakistan'da binlerce kişi Filistin halkı ile dayanışma için yürüdü
Kaynak: AA
Pakistan'ın Karaçi şehrinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren binlerce kişi, Filistin halkı ile dayanışma göstermek için yürüyüş düzenledi.
Cemaat-i İslami Partisi tarafından organize edilen yürüyüş kapsamında, binlerce kişi Karaçi'nin Şar-i Faysal bölgesinde bir araya geldi.
Filistin bayrağı taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı.
Protestocular "Gazze'de soykırımı durdurun" yazılı pankartlar taşıyarak, Filistin halkı ile dayanışmalarını vurguladı.
Yürüyüşe, Karaçi'deki Hristiyan ve Hindu toplumunun liderleri de katıldı.
- Pakistan'da binlerce kişi Filistin halkı ile dayanışma için yürüdü
- Beyaz Saray'ın sabrı tükeniyor: ABD'nin İsrail'e desteğinde sona yaklaşıldığı öne sürüldü
- Çin'den Filistin çıkışı: “Bağımsız Filistin devletinin kurulmasında ısrarcı olunmalı”
- İsrail vahşeti sürüyor: Gazze'de can kaybı 23 bin 968!
- İsrail zulmü devam ediyor! Şehit olan Aruri'nin iki kız kardeşi gözaltına alındı
- İsrail'de esir takası krizi büyüyor: Hamas'la hemen anlaşma yapılması gerek