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Pakistan'da binlerce kişi Filistin halkı ile dayanışma için yürüdü
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14 Ocak 2024 Pazar 21:08:00 - Güncelleme:14 Ocak 2024 Pazar 21:08:00

Pakistan'da binlerce kişi Filistin halkı ile dayanışma için yürüdü

Kaynak: AA

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Pakistan'ın Karaçi şehrinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren binlerce kişi, Filistin halkı ile dayanışma göstermek için yürüyüş düzenledi.

Cemaat-i İslami Partisi tarafından organize edilen yürüyüş kapsamında, binlerce kişi Karaçi'nin Şar-i Faysal bölgesinde bir araya geldi.

Filistin bayrağı taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı.

Protestocular "Gazze'de soykırımı durdurun" yazılı pankartlar taşıyarak, Filistin halkı ile dayanışmalarını vurguladı.

Yürüyüşe, Karaçi'deki Hristiyan ve Hindu toplumunun liderleri de katıldı.

Etiketler : Gazze Saldırıları İSRAİL PAKİSTAN
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