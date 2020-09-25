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25 Eylül 2020 Cuma 15:23:00 - Güncelleme:25 Eylül 2020 Cuma 15:23:00

Pakistan'da binlerce Hindu Hindistan'ı protesto etti

Kaynak: AA

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Hindistan'ın Jodhpur kentinde geçen ay 11 Pakistanlı göçmenin şüpheli ölümü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da binlerce Hindu tarafından protesto edildi. Çıkan olaylarda bir polis memuru yaralandı.

İktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nden (PTI) milletvekili ve Pakistan Hindu Meclisi (PHC) Başkanı Dr. Ramesh Kumar Vankwani'nin öncülüğünde binlerce kişi, 100'ün üzerinde otobüsle Lahor'dan başkent İslamabad’a geldi.

Başkentte parlamento, bakanlıklar ve elçiliklerin bulunduğu "kırmızı bölge" içerisindeki Hindistan Büyükelçiliği'ne yürümek isteyen grup ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Çıkan olaylarda bir polis memuru yaralandı.

Hindistan ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi aleyhine slogan atan protestocular, ellerinde "adalet istiyoruz, şeffaf soruşturma talep ediyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

PTI milletvekili ve PHC Başkanı Vankwani, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 saatlik yolu 12 saatte geldiklerini kaydederek, polisin kendilerini sürekli durdurduğunu söyledi.

Kimseye sıkıntı çıkarmak istemediklerini ve barışçıl bir gösteri düzenlediklerini ifade eden Vankwani, her halükarda Hindistan elçiliği önünde protesto gösterisi gerçekleştireceklerini belirtti.

Vankwani ile elçiliğin yakınına gelen binlerce kişi gece boyu oturma eylemi gerçekleştirdi.

Göstericiler, talepleri karşılanana değin elçilik yakınındaki protestolarını sürdüreceklerini kaydetti.

PAKİSTAN'DAN "ENDİŞELİYİZ" AÇIKLAMASI

Protestocular, 11 Pakistanlı Hindu göçmenin öldürüldüğünü iddia ederken, Hint medyası ise söz konusu kişilerin intihar ettiğini öne sürüyor.

Öte yandan Pakistan hükümeti, Yeni Delhi yönetiminden olayla ilgili yürütülen soruşturmanın kendileriyle paylaşılmasını talep ediyor.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından 15 Eylül’de yapılan açıklamada, İslamabad yönetiminin, Hindistan'ın Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdığı ve Hindu aile üyelerinin ölümüne ilişkin "ciddi" endişelerini bildirdiği kaydedilmişti.

Açıklamada, Yeni Delhi yönetiminden Rajasthan eyaletinin Jodhpur ilçesine bağlı Lodta Haridasot köyünde 9 Ağustos'ta ölü bulunan 11 aile bireyi hakkında "Pakistan'ın Hindistan'daki Büyükelçiliği tarafından olayla ilgili ayrıntılar için tekrarlanan taleplerine rağmen, Hindistan hükümetinin konudan kaçmaya devam ettiği, olay hakkında sadece yetersiz bilgi verdiği ve ölümlerin nedeni ve şartları hakkında bilgi paylaşmadığı” vurgulanmıştı.

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