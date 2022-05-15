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15 Mayıs 2022 Pazar 11:10:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2022 Pazar 11:10:00

Pakistan'da askeri konvoya düzenlenen intihar saldırısında 3 çocuk ile 3 asker öldü

Kaynak: AA

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Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde askeri konvoya düzenlenen intihar saldırısında 3 çocuk ile 3 asker hayatını kaybetti.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, ülkenin Afganistan ile sınırındaki Kuzey Veziristan'ın Miranşah bölgesinde askeri konvoya intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırıda 3 çocuk ile 3 asker hayatını kaybetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Miranşah, terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP) mensuplarının faal olduğu bölgelerden biri olarak biliniyordu.

Etiketler : Pakistan ordusu 3 çocuk 3 asker Pakistan Talibanı
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