Pakistan'da askeri konvoya düzenlenen intihar saldırısında 3 çocuk ile 3 asker öldü
Kaynak: AA
Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde askeri konvoya düzenlenen intihar saldırısında 3 çocuk ile 3 asker hayatını kaybetti.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, ülkenin Afganistan ile sınırındaki Kuzey Veziristan'ın Miranşah bölgesinde askeri konvoya intihar saldırısı düzenlendi.
Saldırıda 3 çocuk ile 3 asker hayatını kaybetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Miranşah, terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP) mensuplarının faal olduğu bölgelerden biri olarak biliniyordu.
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