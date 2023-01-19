Pakistan'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Pakistan Meteoroloji Departmanından yapılan açıklamaya göre, 5,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Çitral şehrinin 37 kilometre batısı olduğu kaydedildi.

Yerin 190 kilometre altında gerçekleşen deprem nedeniyle can veya mal kaybı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Afganistan sınırına yakın bir bölgede gerçekleşen depremin, bu ülkede de hissedildiği belirtiliyor.