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15 Haziran 2020 Pazartesi 18:09:00 - Güncelleme:15 Haziran 2020 Pazartesi 18:09:00

Pakistan'da 20 kent Kovid-19 salgınında 'sıcak bölge' ilan edildi

Kaynak: AA

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Pakistan'da yeni tip koronavirüs vaka sayısının 145 bine ulaşmasıyla ülkenin bazı bölgelerinde yeniden 14 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.

Ulusal Komuta ve Operasyon Merkezi (NCOC) tarafından alınan karara göre, 20 kent, virüsün hızlı yayıldığı "sıcak bölge" ilan edildi.

Aralarında başkent İslamabad, en kalabalık şehir Karaçi ile eyalet başkentleri Lahor, Peşaver ve Kuetta'nın da bulunduğu 20 kentte, test, takip ve karantina uygulamaları, sağlık kurumları ve güvenlik güçlerinin kontrolünde sıkı şekilde yapılacak.

Yaklaşık 55 bin kişiyle virüsün en çok görüldüğü Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da ise gece 24.00'ten itibaren bazı ilçe, mahalle ve semtlerde tam karantina uygulaması başlatılacak.

Surlarla çevrili tarihi kent merkezi, ülke sinema endüstrisinin merkezi kabul edilen Allame İkbal bölgesi ve 4. Ordu Komutanlığının merkezi ve asker ailelerinin yaşadığı Lahor Karargahının da aralarında bulunduğu 9 bölgede alınan karantina kararı iki hafta boyunca uygulanacak.

Seçilen 9 bölgenin her birinde 300'ün üzerinde vaka görüldüğünü söyleyen Pencap Eyalet Sağlık Bakanı Yasmin Raşid, yalnızca market, eczane ve koruyucu sağlık malzemesi üreten işletmelerin açık kalacağını ifade etti.

Ülkenin kuzeyindeki Hayber Pahtunhva eyaletinde de 4 bölgede tam karantina uygulaması başlatıldı.

VAKA SAYISI 1 MİLYONU AŞABİLİR

Ülkenin Kovid-19 salgınıyla mücadelesini yürüten NCOC'nin başında bulunan Planlama Bakanı Asad Ömer, sıcak bölge ilan edilen kentlerde uygulanacak karantinanın tüm kentte hayatı durduracak şekilde olmayacağını söyledi.

Ekonomik faaliyetlerin kısıtlı olarak devam edeceğini, sokağa çıkan vatandaşların ise en üst düzeyde dikkat etmesi gerektiğini dile getiren Ömer, "Haziran ortasındayız ve vaka sayımız 150 bine yaklaştı. Uzmanlar, artış bu şekilde devam ederse bu sayının ay sonunda iki katına, temmuz sonunda ise 1 milyon ila 1,2 milyona ulaşacağını söylüyor." dedi.

Ömer, sosyal mesafe ve maske kullanımıyla virüsün yayılmasının engellenebileceğini de sözlerine ekledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçen hafta Pakistan'a tüm ülkede 14 günlük sokağa çıkma yasağı tavsiyesinde bulunmuş ancak hükümet bu tavsiyeyi reddetmişti.

Pakistan'da kısıtlamaları kaldırmak için gerekli şartların oluşmadığını ifade eden DSÖ, ülkeye peş peşe uygulanacak 14 günlük karantina ve 14 günlük kısmi serbestlik önerisinde bulunmuştu.

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