VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
6 ayrı suçtan hükümlü olan cezaevi firarisi yakalandı
700 bin kamu işçisi için zam görüşmelerinde kritik hafta
Bakan Akar, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları ile bir araya geldi
Adana'da kardan kapanan yollarda çalışma yapılıyor
Su krizi araştırmasından korkutan sonuç: Avrupa felaketin eşiğinde
Pakistan'da dine saygısızlığa dair içerikler sebebiyle Wikipedia'ya erişim yavaşlatıldı
Rusya: Fransa, Afrika kıtasındaki ülkelere sömürgeci geçmişiyle davranış sergiliyor
Başkan Erdoğan: EYT'de ilk aylıklar şubat ya da mart gibi bağlanabilir
Başkan Erdoğan yarın Bahçeli ile görüşecek
Zelenskiy: Avusturya, Rusya'nın devletimize getirdiği kötülüğü görüyor
Myanmar'da askeri yönetim OHAL'i 6 ay daha uzattı
Fed faizi 25 baz puan artırdı: 16 yılın zirvesinde
Bakan Soylu, Bulgar mevkidaşı Demerdzhiev ile görüştü
Başkan Erdoğan: 6'lı değil 7'li masa, partilerden biri masanın altında
Biden: Beyaz Saray'daki kedim geceleri kafamın üstünde uyuyor
İstanbul'da mesai bitiminde trafikte yoğunluk yaşanıyor
TEKNOFEST bu yıl İzmir, İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek
AB'den düzensiz göçle mücadelede 4 maddeli eylem planı
İlk yerli askeri motor teslimatı başlıyor
Bakan Dönmez: Gençler sayesinde üreten bir ülke olmak istiyoruz
FBI'ın arama yaptığı ABD Başkanı Biden'ın konutunda "gizli belge" bulunmadı
Blinken'ın ziyareti öncesinde, ABD'ye "Çin'i çevreleme takıntısından vazgeçmesi" mesajı
Rusya Başbakan Yardımcısı: Yaptırımlara rağmen petrol ihracatımız istikrarlı
Kazakistan 2023'te petrol üretimini 90,5 milyon tona çıkaracak
01 Şubat 2023 Çarşamba 23:52:00 - Güncelleme:01 Şubat 2023 Çarşamba 23:52:00

Pakistan'da dine saygısızlığa dair içerikler sebebiyle Wikipedia'ya erişim yavaşlatıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Pakistan Telekomünikasyon Otoritesi (PTA), dine saygısızlıkla ilgili içeriklerin kaldırılmadığı gerekçesiyle Wikipedia'ya erişimi 48 saatliğine yavaşlattı.

PTA'dan yapılan açıklamada, Wikipedia'dan söz konusu içeriklerin kaldırılmasının talep edildiği ancak platformun buna olumlu cevap vermediği aktarıldı.

Açıklamada, dine saygısızlıkla ilgili içeriklerin kaldırılmadığı gerekçesiyle Wikipedia'ya erişimin 48 saatliğine yavaşlatıldığı duyuruldu.

PTA, Wikipedia'nın söz konusu içerikleri kaldırmadığı taktirde platformun Pakistan'da uzun süreli yasaklanacağını açıkladı.

Etiketler : Pakistan Wikipedia erişim
İstanbul'a geliyor

İstanbul'a geliyor
Sette sürpriz kutlama

Sette sürpriz kutlama
Onur Tuna'ya açılan davaya ret

Onur Tuna'ya açılan davaya ret
Sanatsal buluşma

Sanatsal buluşma
Neden'lerin şarkısı

Neden'lerin şarkısı
Kesenin ağzını açtı

Kesenin ağzını açtı
Fadik Sevin Atasoy: Kenan'ın bursuyla okudum

Fadik Sevin Atasoy: Kenan'ın bursuyla okudum
Beykoz'da yeni ev arıyor

Beykoz'da yeni ev arıyor
Kaan'la gurur duyuyor

Kaan'la gurur duyuyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX