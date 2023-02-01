Pakistan'da dine saygısızlığa dair içerikler sebebiyle Wikipedia'ya erişim yavaşlatıldı

PTA'dan yapılan açıklamada, Wikipedia'dan söz konusu içeriklerin kaldırılmasının talep edildiği ancak platformun buna olumlu cevap vermediği aktarıldı.

Açıklamada, dine saygısızlıkla ilgili içeriklerin kaldırılmadığı gerekçesiyle Wikipedia'ya erişimin 48 saatliğine yavaşlatıldığı duyuruldu.

PTA, Wikipedia'nın söz konusu içerikleri kaldırmadığı taktirde platformun Pakistan'da uzun süreli yasaklanacağını açıkladı.