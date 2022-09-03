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03 Eylül 2022 Cumartesi 20:26:00 - Güncelleme:03 Eylül 2022 Cumartesi 20:26:00

Pakistan muson yağmurlarının etkisinde: Can kaybı 1265 oldu

Kaynak: AA

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Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili muson yağmurları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1265'e yükseldi.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansının (NDMA) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 57 kişi yaşamını yitirdi.

Ülke genelinde 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurlarında ölenlerin sayısı 1265'e çıktı. Seller ve su baskınlarından 33,4 milyon kişi etkilendi.

Ülke genelinde tarım arazilerinin yüzde 45'i su altında kaldı.

Etiketler : Pakistan muson yağmurları Afet Yönetim
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