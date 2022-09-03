Pakistan muson yağmurlarının etkisinde: Can kaybı 1265 oldu
Kaynak: AA
Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili muson yağmurları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1265'e yükseldi.
Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansının (NDMA) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 57 kişi yaşamını yitirdi.
Ülke genelinde 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurlarında ölenlerin sayısı 1265'e çıktı. Seller ve su baskınlarından 33,4 milyon kişi etkilendi.
Ülke genelinde tarım arazilerinin yüzde 45'i su altında kaldı.
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