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01 Eylül 2022 Perşembe 23:16:00 - Güncelleme:01 Eylül 2022 Perşembe 23:16:00

Pakistan muson yağmurlarının etkisinde: Can kaybı 1208 oldu

Kaynak: AA

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Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili muson yağmurları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1208 oldu.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, 14 Haziran'dan bu yana yaşamını yitiren 1208 kişinin 244'ünü kadın, 416'sını çocuklar oluşturdu, yaralı sayısı ise 6 bin 82 olarak gerçekleşti.

Ülke genelinde 5 bin 63 kilometre yol hasar gördü, 243 köprü ve 173 dükkan yıkıldı.

Yaşanan seller sebebiyle bir milyon 172 bin 549 ev hasar gördü, bunlardan 436 bin 307'si tamamen yıkıldı.

Ülkede 33 milyon 46 bin kişi yaşanan sel felaketlerinden etkilenirken, toplamda 733 bin 488 çiftlik hayvanı telef oldu.

Kurulan yardım kamplarında yaşayanların sayısı ise 472 bin 313'e düştü.

Etiketler : Pakistan Muson Sel
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