Pakistan: "İsrail'in Gazze'deki vahşeti savaş suçu anlamına geliyor"

Sözcü Beluç, başkent İslamabad'daki Dışişleri Bakanlığında düzenlenen haftalık basın toplantısında AA muhabirinin İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin sorusunu yanıtladı.



Beluç, "Pakistan, İsrail'in Gazze'deki zalimlikleri sebebiyle endişeli ve biz bu vahşetin savaş suçu ve insanlığa karşı suç anlamına geldiğine inanıyoruz. Bu kıyıma derhal son verilmeli." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Gazze'deki ablukanın kaldırılmasına, sivillerin korunmasına ve Gazze halkına kesintisiz tedarik sağlanması için insani koridorun açılmasına destek olması gerektiğine işaret eden Beluç, harekete geçmesi ve barışı koruma sorumluluğunu yerine getirmesi için BM Güvenlik Konseyi'ne çağrıda bulundu.

Beluç, İsrail'in ayrım gözetmeden hava saldırıları düzenlemesinin, Gazze'ye insanlık dışı abluka uygulamasının, kasıtlı olarak sivilleri, mülteci kamplarını, hastaneleri ve apartmanları hedef almasının kabul edilemez bir insani kriz oluşturduğuna dikkati çekerek, BM Genel Kurulu'nun geçen hafta aldığı kararın Filistin konusunda büyüyen uluslararası fikir birliğini yansıttığını kaydetti.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18'e yükselirken, Kassam Tugaylarının elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, en az 32 bin kişiyi yaraladı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 134 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 49 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.