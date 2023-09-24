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Pakistan: İsrail ile ilişkiler İslamabad'ın ve Filistin halkının çıkarlarına bağlı
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24 Eylül 2023 Pazar 21:21:00 - Güncelleme:24 Eylül 2023 Pazar 21:21:00

Pakistan: İsrail ile ilişkiler İslamabad'ın ve Filistin halkının çıkarlarına bağlı

Kaynak: AA

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Pakistan'da geçici hükümet Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani, İsrail ile ilişki kurulmasının ülkenin ulusal ve Filistin halkının çıkarlarına bağlı olduğunu belirtti.

Geo News televizyonundaki habere göre, Bakan Jilani, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in ülkesinin İslam dünyasıyla ilişkilerini normalleştireceğine yönelik ifadelerine cevap verdi.

Jilani, Cohen'in son zamanlarda herhangi bir Pakistanlı yetkiliyle görüşmediğine işaret ederek, İsrail ile ilişki kurulmasının ülkenin ulusal ve Filistin halkının çıkarlarına bağlı olduğunu söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, 22 Eylül'de yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın ardından 6 veya 7 İslam ülkesinin İsrail ile barış anlaşması yapacağını ifade etmiş, bunların hangi ülkeler olduğuna dair bilgi vermemişti.

Etiketler : pakistan israil filistin
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